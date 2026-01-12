Investigan la muerte de un peón rural en la zona de Colonia Federal

Según la información a la que accedió 7Paginas, todo se habría originado momentos antes, cuando un trabajador rural de 27 años se encontraba realizando tareas propias del establecimiento agropecuario donde trabajaba, junto a su empleador, en un campo ubicado a varios kilómetros de la ciudad de Federal. En determinado momento, el joven habría sufrido una descompensación repentina.

Ante la urgencia de la situación, las personas presentes solicitaron una ambulancia y, con el objetivo de acelerar la atención médica, decidieron trasladarlo en un vehículo particular. Sin embargo, a mitad de camino se encontraron con la ambulancia del hospital local. Al ser examinado por el personal de salud, se constató que el joven ya no presentaba signos vitales, motivo por el cual se dio inmediata intervención a la Policía.

En el lugar trabajó personal policial bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de Federal, a cargo del doctor Martín Irurueta, quien dispuso la realización de las diligencias de rigor y el posterior traslado del cuerpo a la morgue del hospital, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente para establecer con precisión las causas del deceso.

De acuerdo a los primeros datos, el hombre fallecido sería oriundo de la localidad de Tatacuá, en la provincia de Corrientes, y residía desde hace varios años en la zona de Colonia Federal, donde se desempeñaba como empleado rural en distintos establecimientos.

La investigación continúa a fin de determinar las circunstancias exactas que derivaron en el trágico desenlace.