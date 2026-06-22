Investigan posible droga adulterada en Federación: hubo internados y un allanamiento por narcomenudeo

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Las Azaleas y Atencio, en la zona este de Federación. La medida fue ordenada tras una denuncia recibida en la Sección Judiciales de la Jefatura Departamental y estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas, con la colaboración de personal de la División Operaciones y del Grupo Especial.

Durante el operativo fueron identificadas cuatro personas que se encontraban en el lugar: dos hombres mayores de edad, una mujer y una menor. De acuerdo con la información oficial, la requisa arrojó resultados positivos para la investigación y permitió secuestrar diversos elementos considerados de interés para la causa.

Entre los objetos incautados se encuentran tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos envoltorios con restos de cocaína, una cartera negra con vestigios de una sustancia blanquecina que será sometida a análisis pericial y dos papeles de hojillas utilizados para el armado de cigarrillos.

La medida judicial se produjo en medio de las averiguaciones que buscan establecer qué ocurrió con las personas que fueron asistidas en el hospital local por presuntas intoxicaciones relacionadas con el consumo de estupefacientes. Los investigadores intentan determinar si existe una vinculación entre los casos registrados y la sustancia hallada durante el procedimiento.

Si bien no se efectuaron detenciones, el morador de la vivienda allanada quedó supeditado a la causa y a disposición de la Fiscalía de Federación, que continuará con la investigación en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo N.º 10.566.

Las autoridades aguardan ahora los resultados de los análisis químicos sobre las sustancias secuestradas para determinar si efectivamente se trata de droga adulterada y si existe relación con los cuadros de intoxicación que encendieron las alarmas en la ciudad.

Con informacion de Ahora

Redaccion de 7Paginas