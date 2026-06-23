Investigan si un queso elaborado en la región está vinculado al grave caso de SUH de un niño de Federación

En el marco de la investigación epidemiológica que se desarrolla para determinar el origen de la intoxicación, las autoridades sanitarias analizan la posible relación entre el caso y el consumo de un queso tipo colono elaborado y comercializado en la región.

La información fue confirmada por el responsable del área de Bromatología de la Municipalidad de Federación, el bioquímico Mario Cornu, durante una entrevista con Radio UNO Federación.

Investigación sanitaria en marcha

Cornu explicó que la investigación fue iniciada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos junto al Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), luego de que el menor fuera derivado a Paraná para recibir atención especializada.

«Desde el ICAB me solicitaron una serie de acciones porque uno de los alimentos mencionados como consumido por este niño durante las semanas previas al desarrollo de la enfermedad fue un queso tipo colono que se comercializa en Federación», señaló el profesional.

A partir de esa información, se tomaron muestras del producto y fueron enviadas a laboratorio para su análisis. Los resultados serán fundamentales para determinar si existe algún vínculo entre el alimento y el cuadro que afecta al menor.

Producto bajo observación

El funcionario también confirmó que durante las inspecciones se detectaron irregularidades vinculadas a la documentación del producto investigado.

«Este queso presentaba inconvenientes en sus registros de establecimiento y en el registro del producto, por lo que se solicitó que no continúe siendo comercializado hasta tanto regularice su situación», explicó.

Mientras se aguardan los resultados de laboratorio, las autoridades sanitarias recomendaron extremar las precauciones respecto al consumo y comercialización de alimentos sin la correspondiente habilitación.

Advertencia a consumidores y comerciantes

Cornu aprovechó la situación para recordar la importancia de adquirir únicamente productos que cuenten con todos los controles sanitarios exigidos por la normativa vigente.

«Es fundamental que la población comprenda los riesgos que implica consumir alimentos que no están debidamente registrados. Del mismo modo, los comerciantes deben ser responsables y verificar que los productos que ofrecen al público cuenten con las habilitaciones correspondientes», remarcó.

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave que afecta principalmente a niños menores de 5 años. Causa daño agudo en los riñones, destrucción de glóbulos rojos (anemia) y disminución de plaquetas (riesgo de sangrado). Generalmente comienza con diarrea (a veces con sangre) provocada por la bacteria Escherichia coli.

Las autoridades esperan ahora los resultados de los análisis bromatológicos para determinar si el alimento investigado tuvo alguna relación con el caso y adoptar, en caso de ser necesario, nuevas medidas preventivas.