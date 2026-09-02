Investigan un posible femicidio en Concordia: una mujer murió tras una discusión y detuvieron a su pareja

La Justicia y la Policía de Concordia investigan las circunstancias en las que perdió la vida una mujer de 47 años, en un hecho ocurrido durante este miércoles en una vivienda ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y calle Pública.

Por el caso fue aprehendido un hombre de 46 años, pareja de la víctima, mientras se aguardan los resultados de la autopsia y otras medidas judiciales para determinar las formas y circunstancias exactas en las que se produjo el fallecimiento.

De acuerdo a la información proporcionada a 7Paginas, personal de Comisaría Sexta tomó intervención luego de que el propio hombre se presentara en la dependencia policial y manifestara que había mantenido una discusión con su pareja.

Según habría relatado, durante el conflicto ambos se habrían agredido físicamente y, en ese contexto, reconoció haber golpeado a la mujer, haciendo que su cabeza impactara contra el suelo, aunque manifestó desconocer cuál era el estado de salud de la víctima.

La mujer fue encontrada con bajos signos vitales

Tras la denuncia del hombre, efectivos policiales y personal de Salud se trasladaron hasta la vivienda. Allí encontraron a la mujer tendida en el piso y con bajos signos vitales.

Inmediatamente fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde, según se informó, ingresó sin signos vitales. El personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir su estado.

Desde el nosocomio indicaron además que la víctima presentaba lesiones visibles en sus extremidades y otras lesiones de vieja data, elementos que también serán tenidos en cuenta en el marco de la investigación.

Interviene la Fiscalía de Género

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, mientras que tomó intervención el fiscal de Género, Mauro Jaume, quien dispuso la realización de la autopsia correspondiente para establecer las causas concretas de la muerte.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó la aprehensión del hombre de 46 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

La investigación continúa en curso y será el resultado de la autopsia, junto con las pericias y demás elementos reunidos durante la investigación, lo que permitirá establecer con precisión las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Redaccion de 7Paginas