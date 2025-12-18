Investigan un violento episodio en Federación: un hombre fue perseguido por una patota y resultó herido con un arma blanca

Según la información policial brindada a 7Paginas, alrededor de la 01:00 horas, personal del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calle Racedo, luego de ser alertado sobre una persona lesionada. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre presentaba heridas y manifestó haber sido perseguido por una patota, resultando herido durante el episodio.

De inmediato se solicitó la presencia de personal del hospital local, quienes brindaron las primeras atenciones y procedieron al traslado del lesionado para una mejor evaluación médica. Desde el nosocomio se informó posteriormente que las lesiones eran de carácter leve, consistentes en heridas cortopunzantes en la región de la nalga y el antebrazo.

De acuerdo a lo señalado, la víctima manifestó no querer radicar la denuncia, aunque igualmente se llevaron adelante las actuaciones de rigor para dejar constancia de lo ocurrido.