Invitan a instituciones de la provincia a ser parte de La Noche de los Museos Entrerrianos

La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia, promoviendo el encuentro entre los museos, las instituciones culturales y la comunidad. En 2026, se realizará el viernes 6 de noviembre de 19 a 24 como horario central, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”.

La propuesta invita a pensar a Entre Ríos como un territorio de encuentros, trayectorias y vínculos: ríos, caminos, pueblos, personas, ideas, saberes, oficios y memorias que, a lo largo del tiempo, fueron construyendo una identidad colectiva. En este recorrido, los museos se presentan como estaciones de esos caminos, espacios donde convergen historias locales y provinciales, pasado y presente, patrimonio material e inmaterial. Cada institución podrá abordar el lema desde su propio perfil, colección e historia, desarrollando propuestas diversas que permitan poner en valor los caminos que atraviesan y conectan a nuestras comunidades.

La jornada estará acompañada por una programación especial que podrá incluir visitas guiadas, exposiciones, música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas, intervenciones y otras propuestas artísticas y participativas. La convocatoria está dirigida a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales y culturales de la provincia que deseen sumarse a esta gran celebración.

Formulario de inscripción (hay plazo hasta el 23 de octubre): https://forms.comunicacionentrerios.com/f/444/lanochedelosmuseos

La participación en La Noche de los Museos Entrerrianos es libre y gratuita.

Consultas: direccionmuseosypatrimonioer@gmail.com