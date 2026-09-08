7PAGINAS

Martes 8 de septiembre de 2026
Facebook Instagram
Menú

Invitan a instituciones de la provincia a ser parte de La Noche de los Museos Entrerrianos

La Noche de los Museos Entrerrianos se realizará el 6 de noviembre con el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”. Pueden inscribirse online instituciones culturales, educativas y patrimoniales sumando su propia actividad a un evento federal y compartido. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia, promoviendo el encuentro entre los museos, las instituciones culturales y la comunidad. En 2026, se realizará el viernes 6 de noviembre de 19 a 24 como horario central, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”.

La propuesta invita a pensar a Entre Ríos como un territorio de encuentros, trayectorias y vínculos: ríos, caminos, pueblos, personas, ideas, saberes, oficios y memorias que, a lo largo del tiempo, fueron construyendo una identidad colectiva. En este recorrido, los museos se presentan como estaciones de esos caminos, espacios donde convergen historias locales y provinciales, pasado y presente, patrimonio material e inmaterial. Cada institución podrá abordar el lema desde su propio perfil, colección e historia, desarrollando propuestas diversas que permitan poner en valor los caminos que atraviesan y conectan a nuestras comunidades.

La jornada estará acompañada por una programación especial que podrá incluir visitas guiadas, exposiciones, música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas, intervenciones y otras propuestas artísticas y participativas. La convocatoria está dirigida a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales y culturales de la provincia que deseen sumarse a esta gran celebración.

Formulario de inscripción (hay plazo hasta el 23 de octubre): https://forms.comunicacionentrerios.com/f/444/lanochedelosmuseos

La participación en La Noche de los Museos Entrerrianos es libre y gratuita.

Consultas: direccionmuseosypatrimonioer@gmail.com