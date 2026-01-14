Invitan a participar de las visitas guiadas y teatralizadas del Molino Forclaz

El Molino Forclaz está ubicado en Primeros Colonos s/n, al noroeste de la ciudad de Colón, y permanece abierto al público de martes a domingos en el horario de 9 a 13 y de 18 a 20 horas. Durante esas franjas se realizan visitas guiadas cada una hora, brindando a los visitantes un recorrido detallado por el predio y su historia.

Además, se ofrecen visitas guiadas teatralizadas, una propuesta especial que combina historia y puesta en escena, previstas para los jueves 15, 22 y 29 de enero a las 20 horas. Para participar de estas actividades es necesario realizar reserva previa a través de WhatsApp al 3447 577133.

Cabe destacar que el Molino Forclaz fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1985 mediante el Decreto 3066, y Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Provincia de Entre Ríos en 2003, a través del Decreto 6676, lo que resalta su valor cultural y patrimonial.

La visita al edificio permite un viaje a otro tiempo y espacio, generando una fuerte conexión con los grandes emprendimientos de los inmigrantes que se asentaron en la región. En la zona más alta del predio se puede apreciar el conjunto arquitectónico completo, compuesto por la vivienda, los galpones destinados al depósito de herramientas de labranza, el molino de viento, el molino de malacate y el aljibe, todos representativos de las chacras de la Colonia San José.

La historia del lugar está ligada a Jean Baptiste Forclaz, migrante de origen suizo que se instaló en la Colonia San José en el año 1859 junto a su esposa Joana Morend. Inicialmente, la familia se dedicó a la molienda de granos mediante un molino a malacate, accionado por mulas y ubicado en un galpón contiguo a la vivienda. Con el crecimiento de la demanda en la colonia, el emprendimiento evolucionó y fue su hijo Juan Forclaz quien, en 1888, encabezó la construcción de un molino a viento de gran envergadura, único en la zona, inspirado en los modelos europeos y similares a los molinos holandeses de la época.