Invitan a redescubrir el Palacio San José con una experiencia cultural y participativa

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, junto a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Palacio San José, llevarán adelante «Experiencia Participativa: Historia viva en el Palacio San José», una propuesta abierta a la comunidad que se realizará el jueves 21 de mayo, de 14 a 18:30, en el Palacio San José, ubicado en el departamento Uruguay.

La iniciativa se enmarca en el Día Internacional de los Museos y propone una manera distinta de recorrer y habitar este sitio emblemático: no sólo como espectadores del pasado, sino como protagonistas de una experiencia que trae la historia al presente.

Durante la jornada, los visitantes podrán participar de un recorrido teatralizado por distintos espacios del Palacio, con escenas que recrearán momentos de la historia provincial y nacional. Además, habrá propuestas participativas, intervenciones culturales, espacios gastronómicos, actividades vinculadas a la conservación de documentos históricos y una feria de emprendedores de Manos Entrerrianas, la marca provincial dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

La experiencia también incluirá activaciones como «La cocina de la época», donde se compartirán recetas e historias vinculadas a la vida cotidiana del lugar; y «Tu momento en el Palacio», una propuesta que recuperará fotos y memorias de la ciudadanía para fortalecer el vínculo entre la comunidad y su patrimonio.

Hacia el cierre, se realizará una intervención musical en un espacio no tradicional del Palacio, con la participación de Nicolás Herrera, artista vinculado al folk techno, integrando historia, patrimonio y lenguajes artísticos contemporáneos.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca poner en valor el rol del Palacio San José en la historia entrerriana y nacional, generando una experiencia única que integra cultura, participación ciudadana, identidad productiva y desarrollo territorial.

La actividad es impulsada por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Palacio San José, en articulación con organismos nacionales, espacios culturales y emprendedores entrerrianos.

La entrada es abierta a la comunidad. Inscribite acá:

https://forms.comunicacionentrerios.com/f/354