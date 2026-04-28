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Martes 28 de abril de 2026
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Invitan a una jornada de avistamiento de mariposas en San Carlos

La actividad se realizará este viernes 1 de mayo en el emblemático parque concordiense. Bajo el programa "Biodetectives", especialistas enseñarán a reconocer las especies locales en un recorrido abierto y gratuito para toda la familia.
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Redacción 7Paginas

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En el marco del Programa Biodetectives, la ciudad de Concordia se prepara para una experiencia única de contacto con la naturaleza. Este viernes 1 de mayo, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo una jornada de “Avistamiento y Reconocimiento de Especies de Mariposas” en el Parque San Carlos.

Según se informó a 7Paginas, la iniciativa es organizada de manera conjunta por el Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo” y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), buscando promover el conocimiento de la biodiversidad local y el respeto por el medio ambiente.

Aprender a observar

El punto de encuentro será la puerta del Castillo San Carlos. La capacitación estará a cargo del Prof. Gabriel Bonomi, referente de CEYDAS, quien guiará a los participantes en la identificación de las distintas especies que habitan el entorno del parque, explicando sus hábitos, características y la importancia de su presencia en el ecosistema.

La propuesta invita a los asistentes a sumergirse en el colorido mundo de estos insectos, permitiendo registrar la experiencia de cerca. Se trata de una actividad ideal para compartir entre amigos o en familia, fomentando el rol de «detectives de la naturaleza» en grandes y chicos.

Recomendaciones para los participantes

Para aprovechar al máximo la jornada, desde la organización se recomienda llevar:

Cámara fotográfica o teléfono celular para capturar imágenes de las especies.

Libreta de anotaciones para registrar los hallazgos.

Lupa (opcional), para observar detalles minuciosos.

Actividad libre y gratuita

Cabe destacar que la jornada es libre y gratuita, y no requiere de inscripción previa. Es una oportunidad imperdible para redescubrir el Parque San Carlos desde una mirada científica y recreativa, poniendo en valor la riqueza natural que rodea a la ciudad de Concordia.

 

 