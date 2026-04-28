Invitan a una jornada de avistamiento de mariposas en San Carlos

En el marco del Programa Biodetectives, la ciudad de Concordia se prepara para una experiencia única de contacto con la naturaleza. Este viernes 1 de mayo, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo una jornada de “Avistamiento y Reconocimiento de Especies de Mariposas” en el Parque San Carlos.

Según se informó a 7Paginas, la iniciativa es organizada de manera conjunta por el Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo” y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), buscando promover el conocimiento de la biodiversidad local y el respeto por el medio ambiente.

Aprender a observar

El punto de encuentro será la puerta del Castillo San Carlos. La capacitación estará a cargo del Prof. Gabriel Bonomi, referente de CEYDAS, quien guiará a los participantes en la identificación de las distintas especies que habitan el entorno del parque, explicando sus hábitos, características y la importancia de su presencia en el ecosistema.

La propuesta invita a los asistentes a sumergirse en el colorido mundo de estos insectos, permitiendo registrar la experiencia de cerca. Se trata de una actividad ideal para compartir entre amigos o en familia, fomentando el rol de «detectives de la naturaleza» en grandes y chicos.

Recomendaciones para los participantes

Para aprovechar al máximo la jornada, desde la organización se recomienda llevar:

Cámara fotográfica o teléfono celular para capturar imágenes de las especies.

Libreta de anotaciones para registrar los hallazgos.

Lupa (opcional), para observar detalles minuciosos.

Actividad libre y gratuita

Cabe destacar que la jornada es libre y gratuita, y no requiere de inscripción previa. Es una oportunidad imperdible para redescubrir el Parque San Carlos desde una mirada científica y recreativa, poniendo en valor la riqueza natural que rodea a la ciudad de Concordia.