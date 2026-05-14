Italianos interesados en impulsar inversiones y abrir nuevos mercados en Concordia

El acuerdo fue rubricado por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y el presidente de la Cámara de Comercio Italiana sede Rosario, Jorge Fittipaldi, en el marco de una estrategia orientada a consolidar vínculos con instituciones nacionales e internacionales que permitan potenciar el perfil productivo de la ciudad y atraer nuevas inversiones.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa se encuentra alineada con los objetivos del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, buscando fortalecer la competitividad del sector privado local y generar condiciones para la expansión de empresas concordienses hacia mercados internacionales.

Entre los principales puntos del convenio se destacan la promoción de inversiones provenientes de Italia y Europa, la articulación entre empresas locales y compradores internacionales, el impulso de rondas de negocios y el acompañamiento a pequeñas y medianas empresas en procesos de internacionalización y acceso a financiamiento.

Durante el encuentro, funcionarios municipales expusieron las ventajas competitivas que ofrece Concordia para la radicación de inversiones, remarcando especialmente las exenciones impositivas vinculadas a la economía del conocimiento y al turismo, además de los beneficios disponibles en el Parque Industrial local.

Asimismo, se avanzó en la posibilidad de realizar futuras presentaciones institucionales y comerciales junto a empresarios concordienses para exhibir productos y servicios locales ante potenciales mercados italianos y europeos.

Al referirse al convenio, Azcué destacó la necesidad de proyectar una ciudad conectada con el mundo y con mayores oportunidades para el crecimiento del sector privado.

“Estamos convencidos de que Concordia tiene un enorme potencial productivo y emprendedor. Nuestro desafío es generar las condiciones para que nuestras empresas puedan crecer, invertir, generar empleo y competir en mercados internacionales”, expresó el jefe comunal.

En esa misma línea, sostuvo que “este convenio no es solamente una firma institucional: es la decisión política de salir a buscar oportunidades para Concordia, de vincular a nuestros empresarios con el mundo y de abrir puertas para que lleguen inversiones, innovación y desarrollo”.

Además, remarcó que el próximo paso será avanzar en acciones concretas que permitan acercar a productores y empresarios locales al mercado italiano y europeo.

“Como Estado, tenemos la responsabilidad de acompañar al sector privado, facilitar herramientas y demostrar que Concordia puede convertirse en una ciudad atractiva para invertir, producir y exportar”, afirmó Azcué.

De la firma participaron también la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra; el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide; el presidente del Parque Industrial Luis Kolarik; el director de Rentas Fernando Marsicano y el concejal Felipe Sastre.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas