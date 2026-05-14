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Jueves 14 de mayo de 2026
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Italianos interesados en impulsar inversiones y abrir nuevos mercados en Concordia

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico local, generar empleo y abrir nuevas oportunidades comerciales para empresas concordienses, este miércoles la Municipalidad de Concordia firmó un convenio marco de colaboración con la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, sede Rosario.
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Redacción 7Paginas

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El acuerdo fue rubricado por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y el presidente de la Cámara de Comercio Italiana sede Rosario, Jorge Fittipaldi, en el marco de una estrategia orientada a consolidar vínculos con instituciones nacionales e internacionales que permitan potenciar el perfil productivo de la ciudad y atraer nuevas inversiones.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa se encuentra alineada con los objetivos del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, buscando fortalecer la competitividad del sector privado local y generar condiciones para la expansión de empresas concordienses hacia mercados internacionales.

Entre los principales puntos del convenio se destacan la promoción de inversiones provenientes de Italia y Europa, la articulación entre empresas locales y compradores internacionales, el impulso de rondas de negocios y el acompañamiento a pequeñas y medianas empresas en procesos de internacionalización y acceso a financiamiento.

Durante el encuentro, funcionarios municipales expusieron las ventajas competitivas que ofrece Concordia para la radicación de inversiones, remarcando especialmente las exenciones impositivas vinculadas a la economía del conocimiento y al turismo, además de los beneficios disponibles en el Parque Industrial local.

Asimismo, se avanzó en la posibilidad de realizar futuras presentaciones institucionales y comerciales junto a empresarios concordienses para exhibir productos y servicios locales ante potenciales mercados italianos y europeos.

Al referirse al convenio, Azcué destacó la necesidad de proyectar una ciudad conectada con el mundo y con mayores oportunidades para el crecimiento del sector privado.

“Estamos convencidos de que Concordia tiene un enorme potencial productivo y emprendedor. Nuestro desafío es generar las condiciones para que nuestras empresas puedan crecer, invertir, generar empleo y competir en mercados internacionales”, expresó el jefe comunal.

En esa misma línea, sostuvo que “este convenio no es solamente una firma institucional: es la decisión política de salir a buscar oportunidades para Concordia, de vincular a nuestros empresarios con el mundo y de abrir puertas para que lleguen inversiones, innovación y desarrollo”.

Además, remarcó que el próximo paso será avanzar en acciones concretas que permitan acercar a productores y empresarios locales al mercado italiano y europeo.

“Como Estado, tenemos la responsabilidad de acompañar al sector privado, facilitar herramientas y demostrar que Concordia puede convertirse en una ciudad atractiva para invertir, producir y exportar”, afirmó Azcué.

De la firma participaron también la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra; el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide; el presidente del Parque Industrial Luis Kolarik; el director de Rentas Fernando Marsicano y el concejal Felipe Sastre.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas