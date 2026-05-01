Iván Amaro: “Da mucha bronca que los trabajadores tengan que pagar 60 millones por una demanda de alimentos del hijo de Camejo”

La intervención del Sindicato de la Fruta de Concordia, encabezada por Iván Amaro, sumó un nuevo y escandaloso capítulo a la herencia recibida de la gestión de Alcides Camejo. En las últimas horas, Amaro mantuvo una reunión clave con el Dr. Claudio Palmerola, representante legal de una joven que demandó por alimentos al hijo del ex secretario general, para intentar frenar una deuda que ya alcanza los 60 millones de pesos.

El conflicto se originó cuando la justicia ordenó embargar el sueldo de Leonardo Camejo (hijo de Alcides), quien figuraba como sereno del sindicato. Sin embargo, la gestión de su padre hizo caso omiso a los oficios judiciales. Ante el incumplimiento, la justicia ordenó embargar al abuelo (Alcides Camejo), quien tampoco acató la orden ni contestó los pedidos del juzgado.

Multas diarias de 160 mil pesos

«Como nunca hicieron el embargo ni contestaron los oficios, la justicia impuso una multa de 160 mil pesos diarios. Así se llegó hoy a la cifra de 60 millones de pesos», explicó Amaro a 7Paginas. El interventor calificó la situación como «inconcebible» y destacó que están buscando un acuerdo con el Dr. Palmerola para evitar que los intereses sigan aumentando.

«Da mucha impotencia. Camejo recorre programas de radios de amigos, diciendo que solo dejó una deuda de 2 millones, cuando la realidad es que tenemos una montaña de inhibiciones y embargos. Solo de ARCA (ex AFIP) tenemos 22 inhibiciones», detalló el interventor, visiblemente alterado por el desfalco.

Una herencia de «desastre» financiero

Según Amaro, la situación de la intervención es una lucha constante contra las deudas de la anterior comisión directiva. Además de las inhibiciones nacionales, el gremio enfrenta embargos de ATER y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

«No sabemos ya cómo financiar este desmanejo de plata. Lo que más duele es que, aunque hoy contemos con apoyo para sanear las cuentas, a esta ‘joda’ la terminan pagando los trabajadores con su esfuerzo», sentenció Amaro.

Posible conferencia de prensa

Ante la gravedad de los hechos y lo que calificó como una «campaña de desinformación» montada parte de la gestión saliente y el apoyo de ciertos medios locales, Amaro adelantó que evalúan realizar una conferencia de prensa para mostrar con documentación en mano el estado real del sindicato. «El pueblo de Concordia y sobre todo el trabajador de la fruta tiene que saber la verdad de este desastre», concluyó.