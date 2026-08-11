Iván Amaro dijo que después del robo y vaciamiento, la obra social de los trabajadores de la fruta volverá a brindar prestaciones “en los próximos días”

En diálogo con el programa Punto de Inflexión, que se emite por Radio Rivadavia Concordia 106.1, Amaro hizo un repaso de la situación encontrada al asumir la intervención y adelantó que se trabaja para concretar los primeros convenios de salud.

“En los próximos días seguramente vamos a estar firmando el primer convenio de salud”, afirmó el dirigente, aunque aclaró que todavía no dará detalles sobre las prestaciones que estarán disponibles. El objetivo, explicó, es que los trabajadores puedan contar nuevamente con atención sanitaria en las ciudades cabeceras donde tiene presencia el Sindicato de la Fruta.

Una obra social que había sido dada de baja

Amaro recordó que la Superintendencia de Servicios de Salud había dado de baja a la obra social de los trabajadores de la fruta luego de detectar irregularidades que, según sostuvo, no fueron subsanadas por las anteriores autoridades.

De acuerdo con su relato, desde 2019 no se presentaba ante el organismo nacional la documentación requerida para el funcionamiento de la obra social, entre ella cartillas médicas, prestaciones y balances.

El interventor sostuvo además que existen numerosas irregularidades que están siendo investigadas judicialmente y afirmó que parte de la anterior conducción del sindicato se encuentra imputada en una causa federal. Según manifestó, también se detectaron facturas que considera apócrifas y deudas con distintos prestadores de salud.

La situación comenzó a revertirse, según explicó, luego de que la Superintendencia de Salud dispusiera nuevamente el alta del seguro de salud y otorgara un plazo para regularizar la documentación y las distintas cuestiones pendientes.

“Van a tener salud, que es lo más importante”, remarcó Amaro al anticipar la próxima firma de los convenios.

Una fuerte crítica a la anterior conducción

El interventor describió un escenario sumamente crítico al momento de hacerse cargo del sindicato y sostuvo que encontró graves problemas edilicios y administrativos.

Según relató, el edificio presentaba filtraciones, pérdidas de agua y otras deficiencias, mientras que también encontró una situación de abandono en distintos sectores de la sede gremial.

Amaro fue particularmente duro al referirse al manejo de los recursos de la obra social y sostuvo que los fondos correspondientes a los aportes de trabajadores y empleadores no se habrían utilizado para garantizar las prestaciones de salud.

La crisis de la citricultura y el empleo informal

Durante la entrevista, el interventor también se refirió a la situación que atraviesa la actividad citrícola y al impacto que tiene sobre los trabajadores de Concordia y la región.

En ese sentido, destacó el trabajo que se viene realizando junto con la Municipalidad de Concordia para avanzar en un registro de los trabajadores cosecheros.

Amaro señaló que entre las actividades maderera y frutícola existen unas 32.700 personas vinculadas, y que una importante cantidad de trabajadores de Concordia se desplaza diariamente hacia establecimientos productivos del norte entrerriano y zonas de Corrientes para conseguir empleo.

El problema, explicó, es que buena parte de esos trabajadores no se encuentran registrados, lo que los deja sin acceso pleno a derechos laborales, cobertura de salud y aportes previsionales.

“Esa persona no se va a jubilar, esa persona no tiene salud”, advirtió Amaro al referirse a las consecuencias de la informalidad laboral.

“Tiene que haber un cambio de paradigma”

Frente a la crisis que atraviesa la actividad, Amaro planteó una nueva relación entre el sindicalismo, los empresarios y el Estado.

“Hay una Argentina nueva, creo que tiene que nacer una Argentina nueva, dejar de lado esas viejas prácticas y aggiornarnos a los tiempos que corren”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que desde la intervención buscan trabajar junto con las cámaras empresariales para encontrar soluciones que permitan recuperar la actividad productiva y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones laborales.

“Si al productor le va bien, a los trabajadores también les va bien”, resumió.

Un organismo regional para impulsar al sector

Amaro también propuso la creación de una estructura regional que brinde asistencia técnica y tecnológica a productores y trabajadores.

En ese sentido, planteó la posibilidad de crear un INTA provincial o regional, o bien generar desde CAFESG un espacio específico destinado al desarrollo de la actividad citrícola.

Según su mirada, la región necesita mayor acompañamiento tecnológico, asesoramiento y herramientas para que los pequeños y medianos productores puedan mejorar su producción y acceder a nuevos mercados.

“¿Por qué no armamos algo provincial? Porque es nuestra economía, es nuestro, viven muchísimas familias de este sector”, sostuvo.

El dirigente gremial también destacó algunos casos de empresas que lograron abrir nuevos mercados internacionales y consideró que esas experiencias deberían multiplicarse en toda la región.

Una noticia esperada por los trabajadores

Hacia el final de la entrevista, Amaro confirmó que la intervención trabaja para recuperar progresivamente las prestaciones de salud.

La expectativa está puesta ahora en la firma de los primeros convenios, que permitirían comenzar a brindar atención a los trabajadores del sector después de un prolongado período de dificultades.

Además, recordó que los trabajadores afiliados al Sindicato de la Federación cuentan con servicio de sepelio gratuito para el titular y sus hijos menores de 21 años, como parte de los beneficios que la organización busca recuperar y fortalecer.

Para Amaro, la recuperación de la obra social es apenas uno de los desafíos que enfrenta la intervención: el objetivo de fondo es reconstruir la estructura sindical, recuperar la representación de los trabajadores y acompañar al mismo tiempo a una actividad citrícola que atraviesa uno de sus momentos más complejos.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia. (Sábados de 9 a 12 hs)

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