Jacobi: “Empresarios corruptos de Concordia, lo sostienen a Camejo porque les resulta barato”

Jacobi aseguró que Camejo y un grupo de empresarios inescrupulosos se quedaron con el sindicato y vaciaron la obra social, dejando a más de 20.000 trabajadores de Entre Ríos y Corrientes “a la deriva, sin cobertura médica ni prestaciones básicas”.

“El sindicato recibía 35 millones de pesos mensuales, pero ese dinero desapareció. Compraron campos, estancias, autos y motos. La obra social fue saqueada y hoy no tiene cartilla médica ni convenios con sanatorios. Los trabajadores siguen aportando a algo que no existe”, denunció el letrado.

En sus declaraciones, también cargó contra el abogado Conti, a quien acusó de “mentir para disfrazar la realidad y defender lo indefendible”.

La causa Kevin Guardia

Jacobi, que además representa a la familia de Kevin Guardia, el joven de 21 años que murió tras recibir un arma en la casa de Camejo, recordó que el dirigente gremial está imputado por facilitación y tenencia de arma de guerra.

“Camejo le dio una pistola 9 milímetros a un chico sin capacitación, que terminó muerto y dejó a una hija huérfana de dos años. Nosotros pedimos seis años de prisión efectiva y la causa va camino a juicio. Camejo va a terminar preso”, afirmó con contundencia.

El abogado reveló que la defensa de Camejo intentó dilatar la elevación a juicio con planteos de nulidad, pero que la justicia ya cuenta con pruebas suficientes, incluyendo peritajes y testimonios en Cámara Gesell.

Reclamo de intervención sindical

Jacobi sostuvo que todo el sindicato y la obra social están manejados por la misma comisión imputada por malversación, y reclamó la urgente intervención del Ministerio de Trabajo:

“Ese sindicato tiene apenas 500 afiliados de los 25.000 que debería tener. A los que intentaron armar una lista opositora, Camejo los echó. Lo que hay que hacer es intervenir, echar a todos y reorganizar la institución para devolverle dignidad a los trabajadores”.

Finalmente, el letrado denunció la connivencia con empresarios de Concordia, quienes –según dijo– sostienen a Camejo porque les resulta “barato” mantener mano de obra en negro y evadir aportes sindicales.

“Esto es mafioso. Los empresarios corruptos financian a Camejo con plata negra. Pero todo está documentado y lo vamos a llevar a la justicia”, advirtió.

Para Jacobi, el futuro del gremio es inevitable: “La intervención va a llegar, y Camejo va a terminar preso. Es hora de que el sindicato vuelva a los trabajadores”.

Redaccion de 7Paginas