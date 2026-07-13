Jaurena: «El peronismo como partido no es culpable, pero los dirigentes que llenaron de pobreza a Concordia tienen nombre y apellido»

En ese sentido, Jaurena aseguró que los principales problemas de la ciudad son el resultado de años de malas administraciones y no exclusivamente de la actual gestión.

«La única bandera que importa es la de Concordia»

En el inicio de la entrevista, el dirigente destacó la importancia del contacto permanente con los vecinos para conocer de primera mano las necesidades de cada barrio.

«Uno tiene que acercarse al vecino, dialogar y saber cuáles son las urgencias. Cada barrio tiene prioridades distintas y muchas vienen de hace años. No es culpa solamente de este gobierno que hoy Concordia sea la ciudad más pobre del país», sostuvo.

En ese contexto, remarcó que su espacio político busca dejar de lado las divisiones partidarias.

«La gente ya no vota solamente un partido; busca personas. Nosotros somos un partido vecinalista y la única bandera que tiene que importar es la bandera de Concordia.»

«Los responsables tienen nombre y apellido»

Jaurena también marcó diferencias respecto de las críticas dirigidas al peronismo como fuerza política.

«El peronismo como partido no le hizo mal a Concordia. Las personas que le hicieron daño tienen nombre y apellido. Fueron quienes gobernaron la ciudad y la llevaron a la situación en la que está hoy», afirmó.

Propuso reducir funcionarios y fortalecer a los empleados municipales

Al referirse a una eventual gestión municipal, el candidato sostuvo que buscará jerarquizar a los trabajadores de carrera y reducir la estructura política.

«El Estado no tiene que achicarse despidiendo empleados municipales. Hay trabajadores con 20 o 25 años de experiencia que son más idóneos que muchos funcionarios que llegan desde afuera.»

En ese sentido, cuestionó los elevados salarios de algunos integrantes del gabinete municipal.

«El ajuste debe empezar por los funcionarios. Hay funcionarios que cobran más de dos y hasta cuatro millones de pesos. Por ahí hay que empezar a reducir el gasto.»

Explicó por qué dejó la gestión de Azcué

Consultado sobre su paso por la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia, Jaurena confirmó que fue él quien presentó la renuncia.

«Yo acompañé ese proyecto porque todos queríamos un cambio para Concordia. Pero con el tiempo entendí que no era lo que se había prometido.»

Aseguró que durante su gestión debió trabajar con escasos recursos y que muchas veces recurrió a fondos propios o gestionó colaboraciones para sostener las actividades del área.

Además, señaló que no comparte el rumbo político adoptado por el actual gobierno municipal.

«Francisco Azcué es radical, como también lo era yo, pero creo que se desvió de los ideales del radicalismo y empezó a gobernar con una impronta más cercana al liberalismo. Esa mirada no la comparto.»

Empleo, emprendedores y turismo

Entre sus propuestas, Jaurena planteó la necesidad de impulsar créditos para emprendedores locales y generar condiciones para atraer inversiones privadas.

«Concordia está llena de emprendedores con ganas de crecer, pero muchas veces no encuentran apoyo. No se trata de regalar dinero, sino de facilitar herramientas para que puedan desarrollarse.»

También sostuvo que el turismo necesita una estrategia más amplia.

«No podemos depender únicamente del carnaval. Hace años vienen cerrando hoteles y la ciudad dejó de ofrecer atractivos suficientes para captar turistas e inversores.»

«No vivo del Estado»

El dirigente aseguró que decidió incorporarse a un espacio vecinalista porque le permite construir un proyecto propio y destacó que no depende económicamente de la política.

«No tengo necesidad de vivir del Estado. Vivo de mi profesión y de mis centros de salud. Eso me da independencia para hacer política.»

Asimismo, señaló que desde hace años colabora con clubes deportivos, instituciones y organizaciones sociales de distintos barrios.

«Hay una realidad muy dura. En Concordia hay comedores y ollas populares que necesitan ayuda todos los días. Nosotros acompañamos porque sabemos que muchas familias están pasando hambre.»

Servicios básicos como prioridad

Finalmente, Jaurena afirmó que, en caso de llegar a la Intendencia, la prioridad será garantizar el acceso a los servicios esenciales.

«Hay barrios que todavía no tienen agua potable o energía eléctrica de manera adecuada. Esas son las urgencias que debemos resolver en los primeros años de gestión. Después vendrán otras obras, pero primero hay que asegurar que todos los vecinos tengan acceso a los servicios básicos.»

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

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