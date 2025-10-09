Javier del Castillo corrió su duatlón número 200

Comenzó su incursión en el duatlón en el año 1994 en nuestra ciudad y desde ese momento no paró de correr y de sumar carreras durante 31 años. Disputó y completó 21 temporadas del Circuito Entrerriano y las 6 que se van realizando del Duatlon Jeep.

Ha recorrido a lo largo y a lo ancho toda nuestra provincia compitiendo en 27 ciudades, siendo Concordia el lugar con más presencias, haciéndolo en 24 oportunidades.

Participó de 7 campeonatos argentinos y fue parte en 4 oportunidades del místico duatlón Hombre de Piedra en Tandil.

Del Castillo ha manifestado siempre una constancia y perseverancia digna de admirar para cualquier deportista, con un gran sacrificio por estar siempre presente en una línea de largada, y por luchar contra los problemas físicos, acusando dos cirugías en su rodilla que lo marginaron un tiempo de la competencia y que incluso en el comienzo de este año temió por la posibilidad de no poder seguir corriendo, estando ausente en las dos primeras fechas del calendario.

De profesión Contador Público con una familia compuesta por su esposa Flavia y sus hijas Lara y Paula, divide sus tareas entre su trabajo y la ardua tarea de presidir la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, llevando adelante este deporte en nuestra ciudad y siendo uno de los dirigentes más reconocidos en la provincia por comandar organizaciones de gran prestigio y llevando el duatlón y el triatlón a varias sedes de nuestro territorio entrerriano.

Este duatlón número 200 estuvo lleno de emociones no sólo en esa línea de llegada donde lo esperaban sus hijas con la banda de llegada que rezaba el slogan “Yo lo hice”, sino también durante el almuerzo coronación donde la intendenta de Villa del Rosario entregó un recordatorio y manifestó palabras muy sentidas que llenaron de emoción a este gran referente del duatlón, un gran luchador, con una constancia y continuidad que lo ha hecho mantenerse muy vigente en este deporte y llegar así a una meta y un sueño cumplido.

PRENSA A.C.P.C.