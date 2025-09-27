7PAGINAS

Viernes 26 de septiembre de 2025
Javier Milei acelera con la campaña electoral y visitará Entre Ríos

El presidente Javier Milei se prepara para reforzar la campaña electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, con un recorrido que incluirá diversas provincias del país. Entre los destinos confirmados, se encuentra Entre Ríos, donde se espera que el mandatario participe en actos de apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza.
Fuentes oficiales indicaron que la visita a la provincia podría concretarse el viernes 3 o sábado 4 de octubre, aunque la ciudad aún no fue confirmada. Durante su estancia, Milei se mostrará junto a Andrés Laumann, candidato a diputado nacional por la Alianza Libertaria.

Los estrategas de campaña del presidente planifican que Milei recorra más de 12 provincias en lo que resta de campaña, iniciando y finalizando en Córdoba. Entre otros destinos se destacan Tierra del Fuego, donde estará el lunes, y Mar del Plata, donde participará del Coloquio de IDEA el 18 de octubre. También se prevén visitas a Corrientes, Chaco y Mendoza en los próximos días.

Además de los actos políticos, Milei participará el sábado en la Feria Internacional de Turismo, junto al secretario Daniel Scioli, y el lunes 6 de octubre presentará su nuevo libro sobre su gestión en el Movistar Arena de Buenos Aires, acompañado de ministros del Gabinete y un espectáculo musical, similar al que ofreció el año pasado en el Luna Park.

