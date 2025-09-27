Javier Milei acelera con la campaña electoral y visitará Entre Ríos

Fuentes oficiales indicaron que la visita a la provincia podría concretarse el viernes 3 o sábado 4 de octubre, aunque la ciudad aún no fue confirmada. Durante su estancia, Milei se mostrará junto a Andrés Laumann, candidato a diputado nacional por la Alianza Libertaria.

Los estrategas de campaña del presidente planifican que Milei recorra más de 12 provincias en lo que resta de campaña, iniciando y finalizando en Córdoba. Entre otros destinos se destacan Tierra del Fuego, donde estará el lunes, y Mar del Plata, donde participará del Coloquio de IDEA el 18 de octubre. También se prevén visitas a Corrientes, Chaco y Mendoza en los próximos días.

Además de los actos políticos, Milei participará el sábado en la Feria Internacional de Turismo, junto al secretario Daniel Scioli, y el lunes 6 de octubre presentará su nuevo libro sobre su gestión en el Movistar Arena de Buenos Aires, acompañado de ministros del Gabinete y un espectáculo musical, similar al que ofreció el año pasado en el Luna Park.

