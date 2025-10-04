Javier Milei llegó a Paraná y fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio

La visita del Presidente se produjo luego de su paso por Santa Fe, donde se registraron momentos de tensión por manifestaciones en su contra y enfrentamientos con militantes libertarios, lo que derivó en varios detenidos por parte de la Policía.

En Paraná, la agenda presidencial prevé para la tarde una caminata por la Costanera Baja, con concentración programada a las 18:00 horas en la esquina de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, aunque se aclaró que podría estar sujeta a modificaciones.

Durante el encuentro con Frigerio, Milei avanzó en el fortalecimiento de una alianza electoral con el mandatario entrerriano, en un contexto político marcado por la recta final hacia los comicios legislativos. Además, se espera la participación de Andrés Laumann, primer candidato a diputado, junto a Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, quienes ocupan lugares clave en la lista para el Senado.

La llegada de Milei a la capital entrerriana se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad, lo que generó expectativa en la militancia y la ciudadanía local de cara a las actividades previstas para esta jornada.

