Javier Orduna: «En estas internas del PJ se juega mucho más que un cargo legislativo»

En una entrevista brindada al programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, Javier Orduna, confirmó que competirá en las elecciones internas del Partido Justicialista con la Lista 10, en busca de definir los candidatos a legisladores nacionales. Sin embargo, según sus propias palabras, lo que está en juego trasciende ampliamente la disputa por un cargo: se trata de la conducción y el rumbo del peronismo entrerriano.

“Nosotros estamos convencidos de que el peronismo tiene que tomar otro rumbo en esta provincia. Por eso, en estas internas se juega mucho más que un cargo legislativo», sentenció Orduna, quien lanzó duras críticas hacia la dirigencia actual del PJ provincial, a la que acusó de haber alejado al partido de sus bases y de los intereses populares.

«Basta del dedo y de las viejas prácticas»

Orduna explicó que el Grupo PAR nació luego de la derrota electoral de 2023, como un espacio de militantes comprometidos que decidieron no resignarse al esquema tradicional del partido. “Nos empezamos a juntar apenas terminó la elección. Nos preguntamos por qué perdimos y llegamos a la conclusión de que había que cambiar la forma de hacer política. Basta del dedo, de los arreglos de cúpula, de la política para unos pocos y de espaldas al pueblo”, expresó.

El referente concordiense fue enfático al recordar que un senador justicialista por Entre Ríos votó a favor de la Ley Bases impulsada por Javier Milei, lo que considera una traición a los trabajadores y al electorado peronista. “No podemos seguir teniendo legisladores que traicionen al pueblo”, subrayó.

Una disputa de modelos: «Musculatura política vs. improvisación»

Consultado sobre los acuerdos entre sectores del PJ, como los intendentes alineados con la actual conducción, Orduna sostuvo que del otro lado solo hay “acuerdos efímeros, desconfianza e improvisación”, mientras que su espacio cuenta con militancia auténtica, compromiso y trabajo colectivo de más de un año. “Tenemos compañeros históricos y jóvenes que caminan con convicción. En las internas no gana quien tiene plata, gana quien tiene lealtad”, remarcó.

En ese sentido, rechazó las declaraciones del presidente del PJ provincial, José Cáceres, quien había puesto en duda la viabilidad económica de realizar internas. “Los fondos los tiene que garantizar el gobierno nacional, y si Cáceres no hizo los pedidos correspondientes, entonces es una excusa. Además, él no fue electo por los afiliados. Por eso no le interesa la elección interna”, disparó.

«El peronismo no es el partido de los que tienen plata»

Orduna cuestionó que en la política entrerriana se haya confundido conducción con disponibilidad de recursos. “Hoy que no hay plata es cuando se ve quién tiene verdaderamente liderazgo. Ser conductor con fondos es fácil, lo difícil es armar y sostener en este contexto”, argumentó, diferenciando el modelo de construcción que impulsa el Grupo PAR del que representa la dirigencia tradicional.

Además, sostuvo que el voto peronista fue clave en los triunfos opositores, algo que debería funcionar como un llamado de atención. “La gente ya dijo basta. No necesitamos más explicaciones que terminan justificando decisiones en contra del pueblo. Necesitamos representantes que no se den vuelta, que respondan al peronismo de verdad, al peronismo de los trabajadores”, dijo.

“Esto es una patriada, y la patria lo necesita ahora”

En el tramo final de la entrevista, Orduna admitió que esta elección interna representa un desafío enorme. “Sí, es una patriada. Pero hay que darla. Lo que se viene es muy jodido. Si Milei y Frigerio están sacando leyes en minoría, imagínese lo que harían con más legisladores. Incluso podrían avanzar sobre la Constitución”, alertó.

“Por eso es ahora. El peronismo necesita una renovación urgente. No lo digo yo, lo dijo la gente en las últimas elecciones. Y nosotros estamos acá para representar esa necesidad de cambio”, concluyó.

Javier Orduna lidera la Lista 10 en las internas del PJ entrerriano, con un mensaje claro: renovar, democratizar y volver a las raíces populares del justicialismo. Un nuevo actor en la escena política provincial que busca disputar mucho más que una banca legislativa: el alma del peronismo entrerriano.

Redacción de 7Paginas