Javier Orduna lanzó su precandidatura a intendente y reclamó internas en el PJ: «Es tiempo de un recambio generacional»

Orduna sostuvo que el peronismo necesita un profundo recambio generacional y afirmó que existen nuevos dirigentes con presencia territorial que hoy no encuentran espacio dentro de las estructuras tradicionales del partido. En ese sentido, remarcó que las internas son el mecanismo adecuado para fortalecer la vida democrática del PJ y permitir que los afiliados elijan a sus representantes.

Duras críticas a la reforma previsional

El abogado también se pronunció en contra de la reforma de la Caja de Jubilaciones que impulsa el Gobierno provincial. En línea con la postura fijada por el Congreso del Partido Justicialista, sostuvo que los legisladores peronistas deben rechazar cualquier iniciativa que implique un retroceso en los derechos previsionales.

«El gobernador Rogelio Frigerio debe ponerse los pantalones y reclamarle a la Nación los 1.000 millones de dólares que le adeudan a la Caja de Jubilaciones», expresó, al considerar que esa sería la verdadera solución para equilibrar las cuentas del sistema previsional sin afectar a docentes, policías y empleados públicos.

Cuestionamientos a la obra social provincial

Otro de los temas abordados por Orduna fue la situación de la obra social provincial, donde lanzó fuertes acusaciones sobre el funcionamiento del organismo.

El dirigente aseguró que el nuevo esquema representa una «privatización» del sistema y denunció presuntas irregularidades administrativas que, según afirmó, podrían derivar en investigaciones judiciales.

«Lo que están haciendo con OSER es un delito. Los auditores están encontrando irregularidades muy graves», sostuvo, al tiempo que señaló que muchos afiliados deben organizar rifas o ventas de comida para afrontar tratamientos médicos que, según dijo, la obra social no cubre.

Críticas a la gestión de Azcué

En el plano local, Orduna también cuestionó duramente la administración del intendente Francisco Azcué, a la que calificó como una gestión «improvisada» y desconectada de los problemas cotidianos de los vecinos.

Según manifestó, Concordia atraviesa una situación compleja, con cierre de pequeñas y medianas empresas, deterioro de la infraestructura vial y dificultades en distintos servicios municipales.

Además, cuestionó la decisión de avanzar con la participación privada en el servicio de recolección de residuos y denunció que el municipio no estaría realizando los aportes jubilatorios correspondientes de trabajadores contratados.

Referencias a cambios en el gabinete municipal

Por último, Orduna vinculó la reciente salida del ex secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, con diferencias internas dentro de la administración municipal.

En ese contexto, afirmó que el alejamiento de funcionarios responde a la falta de conducción política y criticó el clima que, según describió, se vive actualmente en el edificio municipal.

Con este anuncio, Javier Orduna se convirtió en uno de los primeros dirigentes del justicialismo concordiense en expresar públicamente su intención de competir por la intendencia de cara a las elecciones de 2027, mientras continúa el debate interno sobre el futuro del Partido Justicialista en Entre Ríos.

Con informacion de Debate Abierto

Redaccion de 7Paginas