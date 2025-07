Javier Parisi llega a Concordia con su gira mundial homenaje a John Lennon: «In My Life World Tour»

El próximo miércoles 24 de julio a las 21 horas, Concordia vivirá una noche única con la llegada de Javier Parisi, el artista argentino mundialmente reconocido como el mejor impersonator de John Lennon, avalado incluso por el círculo íntimo del legendario Beatle.

En el marco de su gira internacional «In My Life World Tour 2025», Parisi se presentará en Pueblo Viejo, con un espectáculo que recorre la carrera musical de Lennon, desde sus inicios con The Beatles hasta su destacada etapa como solista. No se trata simplemente de un show de covers: es una interpretación artística de altísimo nivel, que combina actuación, música y emoción.

Parisi, quien además de impersonator es músico, cantante y actor profesional, ofrece un show que puede presentarse tanto en formato acústico como con banda en vivo. En esta ocasión, existe la posibilidad de que músicos locales lo acompañen en escena, previamente seleccionados y avalados por su equipo de producción.

El espectáculo promete conmover a los fanáticos más grandes, que podrán revivir la presencia de John Lennon sobre el escenario, y también acercar su historia y su música a los más jóvenes, con una puesta en escena que ya ha conquistado auditorios en distintos rincones del mundo.

Entradas disponibles en:

Tickea.com.ar

Rock en las Venas – San Luis 623, Concordia