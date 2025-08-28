Javier Silvestri y Lorena Morel se alejan de Libertad Avanza y se suman al Partido Demócrata: “Seguimos con la misma convicción libertaria y contra la casta”

Silvestri explicó que la separación se debió a “expulsiones y maltratos hacia quienes trabajaban por generar conciencia sobre la libertad y los cambios culturales que necesita el país”. Aclaró que, pese al alejamiento del partido de Javier Milei, mantienen su apoyo a su figura y sus propuestas, aunque criticaron el manejo interno de Libertad Avanza.

“Nos encontramos con el barro de la política, rodeados de gente que actúa como casta. Por eso buscamos un nuevo sello: el Partido Demócrata, que respeta la libertad, la expresión y la democracia”, señaló Silvestri.

El dirigente denunció que unas pocas familias en Paraná controlan el partido, “mientras quienes trabajamos en el interior quedamos fuera”. Criticó además al radicalismo y al peronismo por su falta de liderazgo y por priorizar alianzas y cargos sobre la gestión y el bienestar de la ciudadanía.

Silvestri destacó que su proyecto busca consolidar una tercera fuerza en Entre Ríos de cara a 2027, promoviendo candidaturas de diversas regiones, control del déficit fiscal y el fortalecimiento de las economías regionales, “porque son las que mantienen los pueblos con riqueza y desarrollo”.

Por su parte, Lorena Morel subrayó la importancia de continuar con “el trabajo de hormiga” para fortalecer la nueva fuerza y recuperar la confianza de quienes quedaron fuera de Libertad Avanza. Aseguró que el grupo seguirá firme en sus convicciones y en la construcción de un espacio político basado en la libertad y la democracia.

Ambos dirigentes hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta nueva etapa, con el objetivo de consolidar un espacio que priorice el desarrollo de la región del departamento Federación, la transparencia en la gestión y la defensa de los intereses locales frente a decisiones centralizadas desde otros distritos.

Silvestri finalizó haciendo un fuerte llamado de atención sobre las políticas provinciales y criticando la entrega de recursos regionales, al tiempo que destacó el potencial turístico y económico de la región, reafirmando que su lucha apunta a generar un cambio real y sustentable en la política entrerriana.

Esta mudanza política marca un nuevo capítulo para los referentes entrerrianos que buscan consolidar un espacio independiente, comprometido con la libertad, la transparencia y la pluralidad de voces en la provincia.