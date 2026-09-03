Javier Vallejos: “Necesitamos que el vecino de Federación valore el potencial turístico que tenemos y terminar con las mezquindades”

El nuevo presidente de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Federación, Javier Vallejos, visitó los estudios de Radio UNO Federación para participar del programa Entre Líneas, donde analizó la actualidad turística de la ciudad y planteó algunos de los principales desafíos que enfrenta el destino.

Vallejos destacó la necesidad de fortalecer el vínculo entre el sector privado y el Estado y sostuvo que, más allá de las diferencias políticas o de pensamiento, todos los actores deben trabajar con un mismo objetivo.

“Tenemos que salir todos juntos, apuntando para el mismo lado y sin poner palos en la rueda. Podemos tener diferencias políticas o diferencias de pensamiento, pero tenemos que apuntar para el mismo lado”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que su gestión al frente de la entidad buscará ampliar la participación y abrir las puertas a todos los sectores vinculados directa o indirectamente con la actividad turística.

Pensar primero en el vecino

Uno de los principales conceptos planteados por Vallejos fue la necesidad de modificar la mirada con la que se piensa el desarrollo turístico de Federación.

“Siempre estamos hablando del turista, del turista y del turista. También tenemos que pensar en nosotros, los que vivimos acá”, sostuvo.

Y ejemplificó: “Si tenemos que hacer una costanera linda, nuevas atracciones o nuevos emprendimientos, pensemos primero en los federaenses que vivimos acá. Después que venga el turista y lo disfrute”.

Para el dirigente empresarial, Federación debe convertirse en una ciudad que ofrezca propuestas durante todo el año para sus propios habitantes, además de consolidarse como destino turístico.

“Que vengan obras de teatro, cine, nuevas atracciones. Primero para nosotros y después para el turista”, expresó.

Vallejos consideró que Federación cuenta con importantes ventajas competitivas, entre ellas las termas y el parque acuático, pero advirtió que el destino necesita seguir generando propuestas para evitar el desgaste de su oferta.

“Un destino se desgasta. Vos volcás todo, ofrecés todo y llega un momento en que necesitás renovarte”, explicó.

En ese sentido, recordó que la última gran inversión en el complejo termal se realizó en 2019, con la inauguración de la pileta de sensaciones, y señaló que los visitantes reclaman nuevas alternativas.

“Cuando llueve, el turista nos pregunta qué puede hacer. ¿Tenemos bowling? ¿Tenemos pool? ¿Tenemos lugares para que vayan los chicos? ¿Tenemos pádel, fútbol 5? Hay mucho para hacer”, enumeró.

“Hay que terminar con las mezquindades”

Otro de los ejes de la entrevista fue la necesidad de superar el individualismo dentro del sector turístico.

“Siempre fue cuidar mi quintita: esto es mío. Pero hay que dejar de ser egoístas”, afirmó Vallejos.

Para el presidente de la asociación, una acción que beneficie a un establecimiento puede terminar favoreciendo a todo el entramado comercial de la ciudad.

“Si vos tenés diez habitaciones y dejás cinco para un evento, esos diez que vienen van a comer, van a comprar, van a consumir. Hay que pensar en el comerciante, en el restaurante”, explicó.

Por eso insistió en la necesidad de “terminar con las mezquindades” y comprender que el crecimiento turístico beneficia a todos los sectores.

“Compartí, ofrecé. Todo sirve. Hay que dejar de pensar en uno mismo y empezar a pensar en Federación”, resumió.

Una asociación con las puertas abiertas

Vallejos contó que una de las primeras decisiones de la nueva comisión fue abrir la participación a personas que no necesariamente forman parte de la hotelería o la gastronomía.

Explicó que los martes se realizan las reuniones de comisión y que los jueves, de 17.30 a 19.30, las puertas de la asociación permanecen abiertas para quienes quieran acercar propuestas.

“Puede venir alguien de la construcción, alguien que vende autos, alguien que tiene un camping o una lancha y decir: ‘Tengo esta idea, ¿qué les parece?’. Todo está relacionado con el turismo”, sostuvo.

Incluso mencionó propuestas como tirolesas, parques aéreos, actividades náuticas y otras alternativas que puedan ampliar la oferta turística.

“Necesitamos que el vecino de Federación valore el potencial turístico que tenemos”, remarcó.

Trabajo conjunto con el municipio

Vallejos también valoró el vínculo que mantiene la asociación con la Secretaría de Turismo municipal y destacó particularmente la apertura del secretario Ezequiel Marozzini para incorporar al sector privado a las acciones de promoción.

“Si va el privado, puede ofrecer lo que hace el privado y el municipio puede hablar desde lo institucional. Después nosotros podemos decirle al secretario: ‘Esto nos parece, esto otro también’. Hay puertas abiertas”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el turismo requiere una política que trascienda las gestiones y las banderas partidarias.

“Esto tiene que ser una cuestión de Estado. No importa la bandera política. El objetivo tiene que ser el mismo”, afirmó.

También cuestionó que muchas veces se reclame participación y luego exista poca presencia cuando se convocan reuniones o actividades.

“Nos quejamos de que no nos invitan y después nos invitan y somos cinco. También tenemos que asumir nuestro compromiso”, señaló.

Promoción, eventos y nuevos visitantes

Vallejos consideró que Federación debe aprovechar todas las oportunidades que puedan generar movimiento turístico: competencias deportivas, encuentros, congresos, intercambios, eventos, cicloturismo y el turismo de motorhomes, entre otros.

“Todo el turismo sirve. La gente que viene en bicicleta, las olimpíadas, los que juegan al fútbol, los intercambios. Todo genera movimiento”, sostuvo.

También destacó el potencial de captar al grupo familiar que acompaña a quienes participan de competencias deportivas y propuso promociones que permitan que esos acompañantes aprovechen las termas y otros atractivos de la ciudad.

Del mismo modo, planteó la necesidad de trabajar sobre el turismo de motorhomes y generar espacios adecuados para ese segmento.

“Hay gente que ve las nuevas movilidades que se vienen y hay gente que no las ve. Todo lo que venga sirve”, afirmó.

“Federación tiene un abanico de posibilidades”

El dirigente también puso en valor la capacidad de Federación para sostener actividad turística durante diferentes épocas del año.

“Con el parque acuático tenemos un abanico de posibilidades. Lo utilizamos en primavera, verano e invierno. Tenemos condiciones para trabajar durante todo el año”, destacó.

Sin embargo, advirtió que existen factores externos que también inciden en la competitividad del destino, entre ellos el estado y la señalización de las rutas y la distancia con otros centros turísticos.

“Todo tiene que ver con todo”, sintetizó.

Por otra parte, consideró necesario mejorar la capacitación de quienes trabajan en contacto con los visitantes, especialmente en materia de información turística e idiomas.

“Si queremos hacer turismo internacional, tenemos que estar preparados. Es importante capacitar al comercio, la hotelería y la gastronomía”, señaló.

Una mirada integral

Finalmente, Vallejos insistió en que Federación debe recuperar una mirada estratégica y dejar de lado las disputas sectoriales o políticas.

“Tenemos que sacarnos las banderas políticas y apuntar para el mismo lado, pensando en el bien del federaense”, afirmó.

Y dejó una reflexión sobre el presente de la ciudad: “Estoy viendo gente triste, gente que no se divierte, gente que no camina por la costanera. Si tenemos problemas, no agreguemos más problemas”.

Para el nuevo titular de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines, el desafío pasa por recuperar el compromiso colectivo, generar nuevas propuestas y aprovechar el potencial que tiene Federación.

“Hay que apoyar la gestión que está, le vaya bien o le vaya mal. Después vendrá otra y se seguirá trabajando. Pero necesitamos tirar todos del mismo carro”, concluyó.