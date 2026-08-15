Jean Pierre Favre: el pionero que ahora tiene su calle en Colón

Hay nombres en la cartelería urbana que suelen pasar inadvertidos, y otros deteniéndose a mirar revelan una historia fascinante sobre los cimientos de la región. Tal es el caso de Jean Pierre Favre —también conocido como Juan Pedro Favre—, un pionero suizo cuyo nombre fue asignado recientemente a una calle de la ciudad de Colón para rescatar del olvido a una de las figuras más versátiles de la gesta colonizadora.

Favre nació en 1824 en Sembrancher (cantón del Valais, Suiza) y desembarcó en la Colonia San José en 1859, apenas dos años después de su fundación. A partir de allí, su vida estuvo ligada de manera ininterrumpida al desarrollo social, productivo e institucional de la zona.

Educación, innovación y la primera pollada de la región

Favre arribó a la provincia con el oficio de armero, una profesión indispensable en la frontera del siglo XIX. Sin embargo, sus inquietudes fueron mucho más allá:

Pionero de la educación: Mucho antes de la existencia de la Escuela N° 4 “Dr. Martín Reibel”, Favre destinó una habitación de su propia casa para enseñar a los niños junto a su esposa, e incluso ofreció parte de su terreno para edificar un colegio.

Cuna de la avicultura: Tuvo un rol central en los orígenes de la avicultura regional. Cuidó y prosperó la primera pollada de la colonia, nacida de huevos traídos desde el Valais conservados en harina. Aquella crianza familiar fue el germen de una actividad comercial que, con la llegada del ferrocarril, abasteció masivamente a Buenos Aires.

Aporte a la maquinaria agrícola: Diseñó y construyó una de las primeras trilladoras de la colonia (primero a tracción humana y luego adaptada a malacate), la cual sirvió como modelo técnico para otros productores de la época.

Su vínculo con el Tiro Suizo y las personalidades de la época

Ubicado cerca del actual Molino Forclaz y de la Casa de Administración, entabló una estrecha relación con Alejo Peyret, quien acudía con frecuencia a Favre para tareas de organización. En ese marco, participó activamente en recepciones oficiales a figuras ilustres de la historia nacional como Justo José de Urquiza y Domingo Faustino Sarmiento.

Asimismo, el 19 de marzo de 1859 integró la comisión fundadora del Tiro Suizo de la Colonia San José, institución que presidiría más de dos décadas después.

Un legado que vuelve al mapa

Jean Pierre Favre falleció en 1905, tras 46 años de trabajo incesante en la provincia. Hoy, más de un siglo después, la imposición de su nombre en el nomenclador urbano de Colón rinde homenaje a aquella primera generación de inmigrantes que, desde la cultura del esfuerzo y el oficio, moldearon la identidad del departamento.