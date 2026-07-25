Jonatan Peruchena fue designado como nuevo director de Tránsito y Transporte de Concordia

La salida de Galli intento ser capitalizada por sectores de la oposición, aunque desde el propio ámbito de la Dirección de Tránsito señalaron a 7Paginas que se trataba de una decisión esperada desde hacía varios meses y vinculada al desgaste propio de una función de alta exigencia.

La noticia fue confirmada por el propio Emanuel Galli a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde informó su renuncia, aunque evitó brindar precisiones sobre las razones que motivaron su alejamiento.

«Como es de público conocimiento, he presentado la renuncia al cargo de Director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia. Los motivos de esta decisión se encuentran debidamente expresados en la nota que envié ante las autoridades correspondientes», expresó.

Asimismo, agradeció el acompañamiento recibido durante su gestión. «Quiero agradecer profundamente a todo el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte por su compromiso y acompañamiento durante todo el tiempo en el cual fui su director. También quiero extender mi agradecimiento a todas las áreas del municipio, a las instituciones intermedias, a las fuerzas de seguridad y a todos con los que de alguna u otra manera estuve en contacto durante todo este tiempo», manifestó.

En el cierre del mensaje sostuvo que para él se trata de «una etapa cerrada» y aclaró que no realizará declaraciones adicionales sobre su salida.

Una renuncia que ya se esperaba

Fuentes de la Dirección de Tránsito consultadas por 7Paginas aseguraron que la dimisión de Galli no sorprendió al personal.

«Desde mayo ya se sabía que no iba a continuar», señalaron trabajadores del área, quienes explicaron que la posibilidad de su alejamiento venía analizándose desde hacía tiempo debido al desgaste que implica la conducción de una de las áreas más complejas del municipio.

«Para nosotros esta noticia no es una novedad. Incluso la semana pasada ya se sabía que eran sus últimos días», comentaron.

En ese contexto, el nombre de Jonatan Peruchena aparecía desde hace varios días como el principal candidato para reemplazarlo, situación que finalmente quedó oficializada mediante el decreto firmado por el intendente Azcué.

El decreto oficial

El Decreto Nº 673/2026 acepta la renuncia de Emanuel Galli, agradece su desempeño al frente de la Dirección de Tránsito y Transporte y establece que continuará desempeñando funciones dentro del área, ya que reviste como empleado de planta permanente del municipio. Además, designa a Jonatan Maximiliano Ramón Peruchena como nuevo director con rango de Director Nivel 1, al considerar que reúne «las condiciones necesarias de capacidad e idoneidad» para ejercer el cargo.

Cabe recordar que Emanuel Galli había ingresado al municipio mediante concurso durante la gestión del exintendente Enrique Cresto y posteriormente se alineó políticamente con el espacio del actual jefe comunal Francisco Azcué, proceso en el que también participó Jonatan Peruchena, quien desde este viernes quedó formalmente al frente de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia.