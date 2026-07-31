Jorge Maier defendió la reforma previsional: «Garantiza derechos y asegura la sustentabilidad del sistema»

El legislador sostuvo que la iniciativa, sancionada esta semana por la Cámara de Diputados, salda «una deuda política que la provincia arrastraba desde hacía 30 años» y respondió a la necesidad de afrontar un problema estructural que afecta a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

«El sistema enfrenta un problema estructural»

Maier explicó que el principal desafío del régimen previsional está vinculado a los cambios demográficos registrados en las últimas décadas.

«Como legisladores, tenemos la responsabilidad de mirar de frente los cambios demográficos que tensionan los sistemas previsionales en todo el país. La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos no atraviesa solamente un problema financiero, carga con un problema estructural, producto de una transformación demográfica que no se puede ignorar», expresó.

En ese sentido, recordó que cuando se sancionó la Ley 8.732 existían 3,5 trabajadores activos por cada jubilado, mientras que en la actualidad esa relación descendió a 1,8 aportantes por beneficiario, con proyecciones que indican que en los próximos diez años podría reducirse a 1,2.

Según el diputado, este escenario genera un déficit creciente que compromete el equilibrio financiero del sistema previsional y, por extensión, de las cuentas públicas de la provincia.

Cuestionó decisiones de gestiones anteriores

Maier señaló que, además del envejecimiento poblacional, el deterioro del sistema fue consecuencia de decisiones adoptadas por distintos gobiernos a lo largo de los años.

En ese marco, sostuvo que la incorporación de nuevos beneficiarios sin los aportes correspondientes fue debilitando el principio de solidaridad y sustentabilidad sobre el cual fue construido el régimen previsional entrerriano.

Asimismo, recordó que durante las últimas dos décadas hubo cinco intentos de reforma impulsados por distintos gobernadores que finalmente no prosperaron por falta de consensos políticos.

Respaldo a la gestión de Frigerio

El legislador destacó el rol del gobernador Rogelio Frigerio, a quien atribuyó la decisión de impulsar una reforma mediante el diálogo con los distintos sectores políticos, gremiales y legislativos.

«Fue Rogelio Frigerio quien asumió la responsabilidad intergeneracional. Se propuso construir consensos hasta lograr una ley capaz de dar previsibilidad y sustentabilidad al sistema sin romper con el principio de solidaridad», afirmó.

También valoró la decisión del mandatario provincial de reclamar judicialmente al Gobierno nacional la deuda que, según sostuvo, ANSES mantiene con la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

«Hablar con la verdad»

Finalmente, Maier aseguró que los desafíos estructurales deben afrontarse con responsabilidad política y transparencia.

«Estoy convencido de que los problemas se resuelven hablando con la verdad y tomando decisiones con responsabilidad. Cuidar el futuro de Entre Ríos significa actuar con la convicción de construir una provincia más justa, más ordenada y con un futuro sostenible para todos», concluyó el diputado.

Redaccion de 7Paginas