Jorge Mendieta juró como concejal de Concordia y advirtió: “Seremos oposición a las políticas del Ejecutivo con las que no estemos de acuerdo”

En el marco de la 23ª Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Concordia, se llevó a cabo este miércoles el acto formal de juramento de Jorge Antonio Mendieta, quien se incorporó oficialmente al cuerpo legislativo para completar la representación del bloque opositor Más para Entre Ríos.

La sesión fue presidida inicialmente por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, quien tomó juramento al flamante concejal.

La incorporación de Mendieta se produjo luego del reciente e inesperado fallecimiento del concejal Guillermo Satalía Méndez, cuya banca pasó a ocupar su compañero y amigo

Luego de formalizar su incorporación al recinto, Mendieta tomó la palabra durante el segmento de homenajes para realizar un sentido reconocimiento a Satalía Méndez.

El nuevo concejal expresó el profundo dolor que significa asumir una banca en estas circunstancias y recordó el vínculo de amistad que mantuvo durante muchos años con quien ahora reemplaza.

En ese marco, el ex funcionario de la gestion del intendente Enrique Cresto, sostuvo que el mejor homenaje para su antecesor será continuar con el mismo compromiso, firmeza y convicción el rol de oposición para el cual fue elegida la fórmula.

Mendieta también dejó en claro cuáles serán las características que pretende imprimirle a su labor legislativa. Señaló que su posición política no estará basada en disputas personales ni ataques, sino en la defensa de proyectos, ideas y principios.

En ese sentido, explicó que sus cuestionamientos estarán dirigidos a las decisiones del Ejecutivo municipal con las que no coincida, pero siempre desde el respeto institucional.

Asimismo, reivindicó su identidad dentro del movimiento peronista y sus banderas históricas de justicia social, soberanía política e independencia económica.

“Firmeza no significa agresión”

Durante su primer mensaje como concejal, Mendieta afirmó que alzará la voz cada vez que sea necesario para defender a los trabajadores y preservar los puestos de empleo.

Al mismo tiempo, remarcó que ejercer una oposición firme no implica recurrir a agresiones personales ni significa obstaculizar el desarrollo de Concordia.

El flamante edil cerró su intervención destacando que la política adquiere verdadero sentido cuando se convierte en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de los vecinos

Posteriormente, por solicitud de la viceintendenta, la conducción de la sesión quedó a cargo del vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Felipe Sastre.

Durante el desarrollo del plenario, los concejales avanzaron con el tratamiento y aprobación de distintos proyectos de resolución y ordenanzas vinculados con demandas vecinales y actividades de carácter social, educativo, cultural y deportivo.

Entre las iniciativas aprobadas se destacó la declaración de Interés Municipal para el evento histórico e institucional “1822: El destino de América frente a frente”, impulsado por la concejal Silvina Ovelar y previsto para este 29 de agosto en la sede de la Fundación MAGMA.

También, a propuesta de Ovelar, se declaró de interés la actividad institucional “Emociones en Familia”, organizada por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), que se desarrollará este viernes 28 de agosto en la Escuela Secundaria y Superior N° 1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós”.

En la misma sesión recibió reconocimiento la jornada de concientización sobre “Alimentación Saludable”, prevista para este 27 de agosto en la sede local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, iniciativa desarrollada junto a LALCEC Concordia.

Reconocimientos a actividades educativas y culturales

Por iniciativa de la concejal Claudia Villalba, el cuerpo aprobó la declaración de Interés Municipal Educativo y Cultural para la charla “La Deportación de los Alemanes del Volga a Siberia”, que se realizará este 28 de agosto en el Museo Provincial de la Imagen.

En el ámbito educativo, el concejal Mauricio Rey consiguió la aprobación sobre tablas de la declaración de interés para las VIII Jornadas de Educación Inclusiva, que se desarrollan los días 27 y 28 de agosto en la Escuela Secundaria N° 9 “Inspector Gerardo Yoya”.

Finalmente, a partir de una presentación de la concejal Eliana Lagraña, el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal Deportivo al Torneo Nacional Fase I de Handball.

El certamen, de alcance regional, reunirá a deportistas locales y visitantes durante los días 28, 29 y 30 de agosto en las instalaciones destinadas a la competencia.

Así, la sesión combinó la incorporación formal de un nuevo integrante al cuerpo legislativo, atravesada por el recuerdo de Guillermo Satalía Méndez, con el tratamiento de diversas iniciativas destinadas a reconocer y acompañar actividades de interés para la comunidad concordiense.

Con información de prensa HCD

Redaccion de 7Paginas