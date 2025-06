Jorge Rutter: “Federación debe reinventarse para mantener su liderazgo turístico”

En primer lugar, Rutter se refirió a la preocupación que genera la proliferación de carteles de venta en alojamientos. En ese sentido, llevó tranquilidad al aclarar que “no hay que alarmarse”, ya que muchos de esos inmuebles están en venta desde hace años. Sin embargo, admitió que el contexto económico nacional ha impactado fuertemente en el sector inmobiliario y turístico: “Venimos de una distorsión muy grande respecto al dólar. Pasamos de uno a 63 pesos a uno a más de 1200. Eso generó un reacomodamiento de precios que influyó en todos los rubros”.

Más allá de su habitual optimismo, Rutter planteó la necesidad de que Federación se reinvente: “¿No será que nos convertimos en un destino medio bajo? Tenemos que hacernos esa pregunta y apuntar a un turismo de mayor poder adquisitivo”, sugirió. En ese marco, recordó que en los inicios del turismo termal, la ciudad organizaba eventos de gran impacto, como competencias de motos de agua y travesías 4×4.

Criticó también el deterioro que han evidenciado las termas y que, según dijo, es comentado por los propios turistas a través de redes sociales. “La terma no debe ser solo una cajita de recaudación. Hay que reinvertir en el destino, mantener el complejo, generar actividades, hacer publicidad”, señaló.

En su análisis, el empresario instó a definir claramente el perfil de turismo al que se apunta: “¿Vamos a recibir turismo estudiantil, familiar, de jubilados, internacional? ¿Estamos preparados para eso? ¿Tenemos personal capacitado, transporte, oferta gastronómica adecuada?”.

Además, cuestionó la falta de planificación regional: “En el corredor de Colón, San José y Villa Elisa trabajan de forma articulada. Nosotros tenemos que pensar si queremos crecer o estancarnos”. También apuntó al potencial desaprovechado del lago: “¿Cómo puede ser que Federación, con este lago increíble, no tenga un catamarán? Se podrían hacer paseos turísticos, eventos, hasta casamientos en el medio del lago”.

Rutter también retomó un proyecto propio que no logró avanzar: la construcción de un shopping frente al parque termal, que contaba con inversores pero no obtuvo el aval municipal. “Se pidieron informes, se presentó un nuevo plano, se pagaron derechos, pero el municipio no actuó. Así se perdió una oportunidad que podía haber generado empleo y movimiento económico”, lamentó.

Finalmente, convocó a dejar de lado las mezquindades políticas y a trabajar de forma conjunta: “Federación no es de un partido, es de todos. Tenemos que pensar el destino a largo plazo y actuar en consecuencia. Hoy el mundo cambió, y si no nos reinventamos, perdemos el tren”.

Redacción de 7Paginas