Jorge Satto en Concordia: «Tener un plan estratégico ahorra energía y asegura mejores resultados para el turismo»

El Centro de Convenciones de Concordia fue sede este lunes de un evento clave para el futuro económico de la región: la presentación formal del Plan Estratégico de Turismo Sostenible Concordia 2025-2030. El acto contó con la presencia destacada de Jorge Satto, presidente del Emturer, quien validó el trabajo técnico y participativo realizado por la ciudad.

El documento, fruto de un año de labor conjunta entre la Subsecretaría de Turismo, el Emcontur y la UNER-FCAD, establece una hoja de ruta basada en cinco ejes fundamentales: gobernanza, innovación, sostenibilidad, accesibilidad y tecnología.

El valor de la planificación

Durante su intervención, Jorge Satto fue tajante al diferenciar la improvisación de la estrategia. «Pasar de ser una ciudad con productos turísticos a una ciudad sustentable turísticamente y con un objetivo bien determinado, ahorra energías, genera sinergia y asegura mejores resultados», subrayó el funcionario provincial.

Satto también aprovechó para reafirmar la postura del gobierno entrerriano respecto a la autonomía de los municipios: «Como organismo provincial no somos los destinos ni los productos; ese rol es de los gobiernos locales y del sector privado, que es el motor central de esta actividad económica».

Un hito para la gestión local

Por su parte, el intendente Francisco Azcué definió la jornada como un «hito» para la ciudad. Destacó que el plan es el resultado de un «triángulo virtuoso» donde se integraron el Estado, la academia y los prestadores privados para definir, por primera vez con este nivel de detalle, qué modelo de ciudad turística quiere ser Concordia.

En sintonía, Belén Schauvinhold, presidenta ejecutiva del Emcontur, explicó que el plan no es una promesa a futuro, sino una herramienta que ya se está aplicando. «Ya estamos en marcha, incorporando las variables de destino turístico inteligente en la gestión diaria para potenciar el desarrollo económico local», indicó.

Los desafíos del Plan 2025-2030

La herramienta presentada busca que Concordia deje de competir solo con atractivos individuales (como las termas o la pesca) para ofrecer una experiencia integral y accesible. Con el respaldo de la provincia y el soporte metodológico de la universidad, la ciudad apuesta a la profesionalización del sector para consolidarse como el destino referente del litoral argentino.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas