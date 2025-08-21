Jorge Satto en Federación: “El Ente Mixto y el Observatorio Turístico son los grandes objetivos de nuestra gestión”

En diálogo con los sectores turísticos de la región, Satto destacó que Federación es una ciudad que respira turismo, y remarcó que la actividad es una de las más dinámicas de la provincia, porque “genera empleo, riqueza e intercambio cultural”.

El funcionario hizo hincapié en los objetivos centrales de su gestión, La puesta en marcha del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, una deuda histórica de más de 15 años que, según aseguró, está a días de concretarse con la reglamentación definitiva.

La creación del Observatorio Turístico Provincial, que permitirá contar con estadísticas reales y modernas, utilizando nuevas metodologías de encuestas y herramientas tecnológicas como la big data para conocer con precisión el movimiento de visitantes y sus hábitos de consumo.

“Para mí y mi equipo de trabajo, estos son los mayores objetivos que tenemos por delante. No podemos trabajar a medias: vamos a fondo, con decisión y con responsabilidad”, afirmó Satto.

El secretario también reconoció el difícil contexto económico que atraviesa el país, que afecta directamente al turismo. Sin embargo, sostuvo que las acciones se deben impulsar tanto en tiempos de crisis como de crecimiento: “Nada dura para siempre, este momento va a pasar. Lo importante es que estemos preparados con herramientas sólidas y modernas para cuando llegue la recuperación”.

Finalmente, convocó a todos los sectores a unir esfuerzos entre lo público y lo privado para garantizar un desarrollo turístico sostenido. “El turismo es una actividad absolutamente positiva, que genera oportunidades y que necesita de la cooperación de todos. El Ente Mixto y el Observatorio serán la base de una nueva etapa para Entre Ríos”, concluyó.

Fuente y Redacción La Última Campana