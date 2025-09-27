Jorge Satto: “La conectividad aérea es una de las falencias que tiene Entre Ríos”

“Hay un viejo actor del turismo que decía, exagerando un poco, ‘es conectividad o muerte’. En Entre Ríos carecemos de conectividad aérea y eso nos limita a la hora de pensar en otros mercados. Si bien nuestra actividad se sostiene por la ubicación geográfica y la cercanía con los grandes centros emisores, este aeropuerto abre nuevas oportunidades, como el turismo de reuniones, donde la gente dispone de poco tiempo y exige vuelos directos”, explicó Satto.

El funcionario señaló que Concordia será una de las ciudades más beneficiadas con esta obra: “Nos permitirá potenciar el turismo de mayor nivel económico y con estadías más prolongadas, pero también tendrá impacto en áreas como la salud y la producción”.

Sobre el alcance regional, Satto resaltó la importancia del corredor del río Uruguay: “Con destinos como Federación y la cercanía con el Uruguay, el desarrollo se multiplica y se vincula directamente con la calidad de los servicios que podemos ofrecer”.

En el marco del Día Internacional del Turismo, el secretario también adelantó la participación de Entre Ríos en la Feria Internacional de Turismo (FIT): “Estamos muy bien preparados. El evento ha crecido en metros cuadrados y demuestra que, a pesar de las dificultades, hay una gran apuesta al turismo como actividad productiva. La provincia contará con un stand destacado en el ingreso de la feria y estarán representadas todas las microrregiones, incluida la de Salto Grande con Concordia como protagonista”.

Satto concluyó remarcando que la apertura del aeropuerto de Concordia representa una herramienta estratégica para proyectar a Entre Ríos como destino de mayor competitividad en el escenario nacional e internacional.

Redaccion de 7Paginas