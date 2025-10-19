Jornada de atención primaria de salud en la zona norte de la ciudad de Concordia

El evento, organizado por la Iglesia Adventista de Concordia, será totalmente gratuito y ofrecerá múltiples servicios médicos para la comunidad. La iniciativa contará con la presencia de un grupo de profesionales del Sanatorio Adventista del Plata y médicos provenientes de Estados Unidos, quienes brindarán atención médica general y especializada en el lugar.

Durante las dos jornadas, los vecinos podrán acceder a consultas médicas gratuitas, estudios de ecografía y cardiología, y a una farmacia comunitaria, donde se entregarán medicamentos sin costo según las indicaciones médicas recibidas.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Concordia participará activamente con sus distintos equipos, entre ellos las áreas de Inmunización, Enfermería, ITS, Extramuro y profesionales médicos, quienes realizarán:

Control de presión arterial, peso, talla y glucemia.

Test rápidos de VIH y sífilis.

Completar esquemas de vacunación del calendario nacional.

La atención se realizará únicamente con turno previo, que podrá solicitarse a través de los siguientes números de WhatsApp:

343-5-063-781

343-5-269-717

Desde la Secretaría de Salud se invita a toda la comunidad a sumarse a esta oportunidad de acceso gratuito a la salud, agradeciendo especialmente a la Iglesia Adventista de Concordia por la organización e invitación a participar de esta valiosa iniciativa solidaria.