Jornada de formación junto a Luis Sava reunió a jóvenes músicos de Federación y San Salvador

Segun lo informado a 7Paginas, de la propuesta participaron estudiantes y profesores de la Orquesta Federaense de Cuerdas y, como institución invitada, una delegación de la Orquesta Municipal San Salvador, compartiendo una jornada de trabajo que se extendió durante todo el día e incluyó clases grupales, masterclasses individuales y un ensayo orquestal.

La presencia de un músico de la trayectoria de Luis Sava representó una oportunidad de enorme valor artístico y pedagógico para los participantes, quienes pudieron profundizar aspectos vinculados a la técnica violinística, la producción sonora, la interpretación musical y el trabajo dentro de un conjunto orquestal.

La actividad permitió fortalecer los vínculos entre ambos proyectos orquestales, promoviendo el intercambio de experiencias y reafirmando el compromiso compartido con la formación musical de niños, jóvenes y docentes de la región.

Desde ambas instituciones destacaron la importancia de continuar generando este tipo de encuentros, que acercan a los estudiantes propuestas de formación de excelencia y contribuyen al crecimiento de la actividad orquestal en Entre Ríos.

Finalmente, se expresa un especial agradecimiento al maestro Luis Sava por su generosidad y compromiso con la formación de las nuevas generaciones de músicos; al Auditorium Ciudad de Federación por facilitar sus instalaciones para el desarrollo de la actividad; al equipo de la Orquesta Federaense de Cuerdas por la organización de la jornada y la invitación cursada a la delegación de San Salvador; y al Departamento de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador por el acompañamiento y por brindar el traslado que hizo posible la participación de estudiantes y profesores en esta valiosa experiencia.