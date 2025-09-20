Jornada de valorización y reconocimiento del día nacional de las personas sordas

La jornada de valorización y reconocimiento tuvo como finalidad visibilizar esta fecha tan significativa para la comunidad educativa donde, además, la institución invitó a la ciudadanía a participar en diversas actividades organizadas para promover la inclusión e integración.

Para ello se realizó un taller interactivo de lengua de señas, un stand informativo y la presentación de una murga como cierre artístico. Además se llevó a cabo el izamiento de Banderas.

El evento contó con la participación del Intendente Francisco Azcué; el director de Departamental de Escuelas José Luis Ferrari; el Subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto; el Director de Discapacidad Maximiliano Jaurena; docentes y directivos de la escuela de Educación Integral N°25.