Jornada histórica para el citrus de Concordia: Nación, Provincia, Municipio, empresarios y trabajadores se sentaron a buscar soluciones

Concordia fue escenario este viernes de una intensa jornada de trabajo que reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes empresariales, dirigentes sindicales y referentes de las economías regionales, con el objetivo de analizar las problemáticas que atraviesan los sectores productivos de la región.

La actividad tuvo como eje una recorrida por distintos establecimientos vinculados al citrus y otras producciones, además de reuniones de trabajo con representantes de los sectores citrícola, forestal y arrocero.

El cierre de la jornada se realizó en la sede del Sindicato de la Fruta de Concordia, donde se inauguraron obras de puesta en valor del edificio y se firmaron convenios que permitirán avanzar en la recuperación de la obra social para los trabajadores de la fruta de Concordia y la región.

La actividad estuvo coordinada por el secretario de Producción de la Municipalidad de Concordia, Sebastián Aristides, y el interventor del Sindicato de la Fruta, Iván Amaro. Además de contar con el apoyo de la Fatrefu.

La misma contó con la participación del jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Martín Fernández; el subsecretario de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio; los diputados nacionales Pablo Ansaloni, Roque Fleitas y Andrés Leone; el ministro de Producción de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, además de representantes de las cámaras empresariales y organizaciones sindicales.

La recuperación de la salud para los trabajadores de la fruta

Durante el acto de cierre, Iván Amaro destacó que uno de los principales objetivos de la conducción del sindicato es recuperar la institución y garantizar nuevamente prestaciones de salud para los trabajadores.

“Cuando vinimos a hacernos cargo de esta institución teníamos objetivos claros: poner de pie el sindicato y la obra social”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que las obras realizadas en el edificio permitirán poner nuevamente en funcionamiento un espacio de atención médica.

“Vamos a tener atención médica, que es un pequeño paso, que no es la excelencia porque vamos a llegar a eso de tener internación, pero por lo menos vamos a tener atención en un policonsultorio propio, acá en el tercer piso”, señaló.

Amaro detalló que en ese sector se realizaron trabajos en los techos, debido a las filtraciones que afectaban el edificio, y también se reparó el ascensor.

“El mejor homenaje que podemos hacer al trabajador citrícola es poder firmar un convenio de salud”, remarcó.

Los convenios permitirán avanzar con prestaciones no solamente en Concordia, sino también en Chajarí y otros puntos de la provincia de Entre Ríos.

Ansaloni: “Tenemos que sentarnos en una misma mesa”

El diputado nacional y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales, Pablo Ansaloni, destacó la presencia conjunta de representantes del Estado, empresarios y trabajadores.

“El Estado Municipal, el Estado Provincial y parte del Estado Nacional, Legislativo y Ejecutivo, reunidos en una misma mesa buscando soluciones para el hombre de Concordia”, señaló.

El legislador remarcó además la importancia de generar políticas que permitan fortalecer tanto al sector empleador como a los trabajadores.

“Si no hay empleadores no hay trabajadores y si no hay trabajadores no hay empleadores”, afirmó.

En ese marco, planteó la necesidad de que empresarios y trabajadores puedan participar conjuntamente en la elaboración de políticas destinadas a recuperar la actividad productiva.

Bernaudo: “El camino es el diálogo”

El ministro de Producción de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, calificó como “muy productiva” la jornada y destacó la posibilidad de que funcionarios nacionales pudieran escuchar directamente los planteos de los sectores productivos.

“El camino es el diálogo, el camino es la construcción en conjunto. Acá nadie puede hacer las cosas por su cuenta, tiene que hacerse en conjunto”, sostuvo en diálogo con 7Páginas.

El funcionario remarcó que durante la jornada estuvieron representados Nación, Provincia, Municipio, gremios y empresarios.

“Es la única forma. Al país hay que sacarlo adelante trabajando todos juntos”, afirmó.

La producción como respuesta a la pobreza

Uno de los ejes planteados durante la jornada fue la necesidad de recuperar la capacidad productiva de Concordia y la región como una herramienta para generar empleo.

El secretario de Producción de Concordia, Sebastián Aristides, calificó el encuentro como una jornada “intensa” y destacó como un hecho inédito la posibilidad de reunir en una misma mesa a funcionarios nacionales, provinciales, municipales, legisladores y representantes de los sectores productivos.

“Así deberíamos laburar”, afirmó Aristides, quien destacó que los representantes de las actividades llegaron con carpetas y demandas específicas elaboradas previamente.

El funcionario sostuvo que la recuperación del citrus y de otras actividades productivas resulta fundamental para enfrentar los elevados índices de pobreza de la ciudad.

“El empleo es el que verdaderamente va a sacar a Concordia adelante”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la producción frutícola constituye uno de los principales generadores de empleo de la región, seguida por la actividad forestal.

Según planteó, destrabar las dificultades que atraviesan ambos sectores permitiría generar nuevas oportunidades laborales para los sectores más vulnerables de la ciudad.

Fleitas destacó la recuperación del Sindicato de la Fruta

El diputado nacional Roque Fleitas también destacó la recuperación de la sede sindical y consideró que los trabajadores de la fruta necesitan contar con un espacio propio que les permita acceder a servicios y desarrollar actividades.

“Los trabajadores son el motor de la Argentina y tienen que tener un lugar propio”, manifestó.

El legislador recordó que meses atrás el edificio se encontraba en un estado de abandono y valoró las obras realizadas para ponerlo nuevamente en funcionamiento.

Una nueva mesa entre empresarios y trabajadores

Iván Amaro destacó además la presencia de representantes de las cámaras empresariales durante la jornada y planteó que la recuperación de la actividad citrícola requiere del trabajo conjunto entre todos los sectores.

“Las cámaras empresariales y los trabajadores no son antagonistas, tenemos que trabajar todos juntos”, expresó.

En ese marco, adelantó que continuarán las gestiones para que los productores y empresarios de Concordia, Entre Ríos y Corrientes puedan llevar sus demandas directamente a los organismos nacionales.

También mencionó conversaciones con la Provincia para avanzar en una línea de financiamiento para el sector citrícola a través del Banco Nación, con la posibilidad de que el gobierno entrerriano subsidie parte de la tasa.

“Son muchos los temas. Hacía mucho que no había una jornada de trabajo tan intensa donde el sector podía ser escuchado”, afirmó Amaro.

El desafío de recuperar al citrus como motor regional

La jornada dejó planteada una agenda de trabajo que excede la cuestión sindical y apunta directamente a la recuperación de una de las actividades productivas históricas de Concordia.

El desafío planteado por los distintos sectores es lograr que el citrus vuelva a expandirse, genere empleo y recupere mercados, articulando esfuerzos entre productores, empresarios, trabajadores y los distintos niveles del Estado.

En el cierre, Amaro expresó su expectativa de que Concordia vuelva a posicionarse fuertemente como una referencia nacional de la producción citrícola.

La puesta en valor de la sede sindical y el avance de la obra social para los trabajadores de la fruta se sumaron así a una jornada en la que producción, empleo, salud y articulación público-privada quedaron vinculados en una misma agenda de trabajo para Concordia y la región.

Redaccion de 7Paginas