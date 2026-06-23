Jornada pedagógica “Concordia se encuentra para pensar la educación”

Bajo el lema “Concordia se encuentra para pensar la educación”, la actividad propone un espacio de reflexión, intercambio y actualización profesional, a través de una conferencia magistral dinámica e interactiva. Durante la misma se abordarán temáticas centrales como el aprendizaje, la atención, la memoria, la motivación y diversas estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer prácticas de enseñanza más efectivas y significativas.

La jornada se llevará a cabo el día viernes 24 de julio de 2026, en el horario de 17:30 a 20:00 horas, en modalidad presencial, en el Salón “Jesús Te Ama” (Tavella 2123). La participación es no arancelada, con inscripción previa obligatoria y cupos limitados según la capacidad del espacio.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones estarán disponibles durante los primeros días del mes de julio y deberán realizarse a través del formulario que será publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Subsecretaría de Educación y Cultura (concordia.educación)

Esta propuesta, coordinada por la Subsecretaría de Educación y Cultura, representa una valiosa oportunidad para actualizar conocimientos, enriquecer las prácticas docentes y compartir un espacio de formación junto a uno de los principales referentes del país en el campo de la neuroeducación.

El Dr. Hernán Javier Aldana Marcos es un destacado biólogo y divulgador científico argentino, reconocido a nivel internacional por su trabajo en el ámbito de la neuroeducación, centrado en la aplicación de los conocimientos de la neurociencia para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

EJES TEMÁTICOS DE LA JORNADA

Neurociencias aplicadas a la educación.

Cómo aprende el cerebro.

Atención, memoria y aprendizaje.

Emoción y motivación en los procesos educativos.

Estrategias para optimizar la enseñanza.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen la formación docente y promueven una educación de calidad en la ciudad.