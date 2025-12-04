Jornada por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Concordia

Durante la jornada, se realizo un reparto de folleteria con mensajes sobre la temática, a las personas que circulaban por la peatonal.

Con el objetivo de visibilizar la importancia de la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad. La principal consigna del evento fue el respeto por la independencia y libertad, evitando la discriminación y promoviendo la igualdad de oportunidades.

El entorno de la persona con discapacidad juega un papel fundamental en su desarrollo y crecimiento, y es esencial que se le brinden los apoyos necesarios para que puedan progresar y alcanzar sus objetivos. La jornada buscó destacar la importancia de crear un entorno inclusivo y accesible, donde todas las personas puedan participar y contribuir de manera activa.

La actividad contó con la participación de personas con discapacidad, sus familias y amigos, y fue un espacio para reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades. El evento fue un éxito y demostró que, con el apoyo y la colaboración, es posible crear un mundo más inclusivo y accesible para todos.

Por Exequiel Bond