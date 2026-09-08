Jornada solidaria: invitan a colaborar con alimentos y ropa en Concordia

La actividad comenzará a partir de las 20 horas y tiene como objetivo brindar una comida solidaria a quienes más lo necesitan. Además, durante la jornada se estará realizando una entrega de ropa, por lo que se invita a la comunidad a acercarse y participar.
Desde la organización también solicitan la colaboración de los vecinos con aceite, puré de tomate y cualquier otro alimento no perecedero que pueda ser destinado a esta iniciativa.
Para realizar donaciones o coordinar la entrega de alimentos:
3456 266665
También se solicita a quienes concurran a la jornada que lleven su propio recipiente para retirar la comida.
Desde el Grupo Don Homerone agradecen a todas las personas que puedan sumarse y colaborar con esta propuesta solidaria. Cada aporte, por pequeño que sea, puede ayudar a que más familias tengan un plato de comida.
Por Exequil Bond