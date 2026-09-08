7PAGINAS

Martes 8 de septiembre de 2026
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Jornada solidaria: invitan a colaborar con alimentos y ropa en Concordia

Este martes 8 de septiembre se llevará adelante una nueva jornada solidaria en la Parrilla Don Homerone, ubicada en San Lorenzo Oeste y esquina H. Primo, en Concordia.
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Redacción 7Paginas

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La actividad comenzará a partir de las 20 horas y tiene como objetivo brindar una comida solidaria a quienes más lo necesitan. Además, durante la jornada se estará realizando una entrega de ropa, por lo que se invita a la comunidad a acercarse y participar.

Desde la organización también solicitan la colaboración de los vecinos con aceite, puré de tomate y cualquier otro alimento no perecedero que pueda ser destinado a esta iniciativa.

Para realizar donaciones o coordinar la entrega de alimentos:

3456 266665

También se solicita a quienes concurran a la jornada que lleven su propio recipiente para retirar la comida.

Desde el Grupo Don Homerone agradecen a todas las personas que puedan sumarse y colaborar con esta propuesta solidaria. Cada aporte, por pequeño que sea, puede ayudar a que más familias tengan un plato de comida.

Por Exequil Bond