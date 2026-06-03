Jose Allende celebró la digitalización del sistema de enfermería de Entre Ríos que termina con las planillas de papel

En un paso decisivo hacia la modernización de la administración pública y la transparencia institucional, el Gobierno de Entre Ríos presentó este martes la incorporación formal de todos los hospitales y centros de atención primaria de la provincia al Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap). En el mismo acto, se puso en marcha el Sistema Integrado de Planificación en Enfermería, una plataforma digital propia que elimina definitivamente los viejos registros en planillas de papel para el sector de la salud.

El encuentro, desarrollado en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, estuvo encabezado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, José Ángel Allende.

La nueva herramienta tecnológica, que ya alcanza a la totalidad de los efectores públicos entrerrianos, optimiza la gestión del recurso humano en Enfermería, un sector clave para el funcionamiento del sistema sanitario. La plataforma permite planificar de forma ágil las rotaciones y asegurar la equidad en las asignaciones de turnos. Al estar vinculada directamente con el Sigap, reduce drásticamente los pasos burocráticos y administrativos.

De los expedientes demorados a una aplicación en el celular

Al respecto el titular de UPCN, José Allende, se mostró sumamente conforme con los alcances del acuerdo y detalló el impacto directo que esto tendrá en el día a día de los empleados estatales:

“Es el producto de muchas reuniones y del diálogo. Por un lado, logramos la informatización de toda la vida e historia laboral del trabajador. Ahora, a través de una aplicación en su teléfono celular, cada uno va a poder mirar su régimen de licencias, su situación y su sueldo. Antiguamente esto requería un expediente de papel; había que ir a Recursos Humanos y esperar semanas o meses para tener una respuesta”, contrastó el dirigente sindical.

Allende aclaró de forma taxativa que la implementación de esta tecnología «no es para controlar a los trabajadores, sino para tener un Estado eficiente» y para que cada empleado conozca y pueda exigir el cumplimiento de sus derechos de manera inmediata.

Fin a los «beneficios y castigos» en los hospitales

Al centrarse en el nuevo sistema digital de enfermería, el secretario general de UPCN fue muy crítico con las dinámicas que imperaban en el sector de la salud debido a la falta de controles claros en las programaciones de horarios:

“Las planificaciones se hacían en papeles. En la reunión veíamos ejemplos de hojas todas tachadas por las correcciones. Pero la realidad es que, en muchas situaciones, no eran simples correcciones: eran castigos para algunos trabajadores a los que recargaban de horas, mientras que los beneficios se los llevaban unos poquitos amigos de quienes conducen las áreas. Ahora habrá un monitoreo en tiempo real desde el Ministerio de Salud. Esto transparenta un sistema que venía siendo un ‘toma y daca’ de directores de muchos hospitales”, denunció.

Logro gremial: comisión para regularizar a miles de trabajadores

Para el sindicato, el anuncio más trascendental de la jornada fue la firma de la resolución que deja formalmente constituida una comisión mixta entre UPCN y el Gobierno provincial para confeccionar un proyecto de regularización de las plantas de salud, un área históricamente afectada por la precarización laboral.

“Esta es una vieja discusión que veníamos dando desde UPCN. La comisión ya está conformada por resolución, analizará cada caso y elevará el proyecto al Poder Ejecutivo dentro de los plazos establecidos. El gobernador tendrá la herramienta para regularizar a miles de trabajadores y terminar con la incertidumbre laboral”, celebró Allende, trazando un paralelismo con el escenario nacional: “En un país donde hay un Presidente que achica, reduce el Estado y echa gente, en esta provincia vamos a dar estabilidad a miles de familias, y eso nos llena de orgullo”.

Finalmente, al ser consultado sobre el rol del gremio en este contexto de crisis, el dirigente defendió la postura de mantener los canales de negociación abiertos con la gestión provincial. “Es el fruto de no levantarse nunca de la mesa de discusión. A los que nos tildan de oficialistas, les decimos que somos representantes de los trabajadores. Podemos meter medidas de fuerza, como lo hemos hecho en el Copnaf o en otros organismos, pero nunca nos vamos a levantar de la mesa, porque el día que lo hacemos, dejamos de representar a la gente. En plena crisis, el gremio más representativo de la administración pública no se puede dar ese lujo”, concluyó.

Con información de prensa UPCN

Redaccion de 7Paginas