Josefina Gorsky representará a Concordia en la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario

Concordia volverá a decir presente en una de las celebraciones más tradicionales de la provincia: la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario. En esta 56ª edición, la ciudad estará representada por Josefina Gorsky, elegida soberana de los estudiantes concordienses 2025.

Josefina, de 16 años, es alumna del Instituto Saint Exúpery – Principito, y fue coronada el pasado 21 de septiembre, durante los festejos organizados por la E.C.U. (Estudiantes Concordienses Unidos). Su elección fue el resultado de un proceso que convocó a jóvenes de diferentes instituciones educativas de la ciudad, en el marco de una jornada llena de alegría, música y color.

La representante concordiense participará del evento provincial el 1° de noviembre en la ciudad de Villaguay, donde cada año se reúnen delegaciones estudiantiles de distintos puntos de Entre Ríos. La Fiesta Provincial del Estudiante Secundario, organizada desde 1970 por la Escuela de Educación Técnica N° 1, es un espacio que celebra la creatividad, la juventud y el espíritu participativo de los estudiantes entrerrianos.

Desde la organización local de la ECU invitaron a toda la comunidad estudiantil y al público en general a acompañar a Josefina en esta importante experiencia, a través de las redes sociales oficiales de E.C.U. 2025, donde se compartirán fotos, videos y novedades del evento.