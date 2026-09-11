Josefina Penón habló sobre el juicio al padre abusador, el estado de las causas Luana Cabral y Olga Chiqui Miñones, y la ola de robos en Federación

Entre condenas, causas que siguen en investigación y una preocupación creciente por los robos, la funcionaria no esquivó ninguna pregunta.

Un padre condenado tras un juicio por jurados

Hace apenas diez días se realizó en Federación un juicio por jurados. El caso no podía ser más delicado un hombre imputado por abusar sexualmente de su propia hija, menor de edad.

La fiscalía lo acusaba por dos hechos abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, pero los doce jurados populares, todos vecinos del departamento Federación, resolvieron declararlo culpable solamente por el primero. No es un dato menor se trata de un delito con una pena que va de 8 a 20 años de prisión. La fiscalía ya pidió 16 años de cárcel para este hombre, y ahora resta que el juez técnico defina el número final de la condena.

Penón aprovechó para explicar cómo funciona por dentro este mecanismo que todavía genera dudas entre los vecinos el jurado se conforma a partir de un sorteo del Padrón Electoral, del que surgen unas 60 personas que deben cumplir ciertos requisitos ser mayores de edad y no pertenecer a determinados organismos del Estado, entre otros. Un día antes de arrancar el juicio, fiscalía y defensa entrevistan a los candidatos en una audiencia de selección, hasta definir a los doce integrantes finales, entre hombres y mujeres. Ya con el jurado en funciones, el juez técnico les explica cuál es su rol «ser los jueces de los hechos», escuchan la prueba y los testimonios, y recién ahí deliberan a puertas cerradas, un proceso que suele demorar entre 2 y 3 horas, aunque pueden volver a revisar pruebas y testimonios grabados las veces que consideren necesario.

La fiscal remarcó además que, apenas la fiscalía toma conocimiento de un hecho de este tipo, se da intervención inmediata a organismos como COPNAF, que trabajan junto a la víctima y su familia en la reconstrucción de los derechos vulnerados.

Luana Cabral: la hipótesis del abandono y la espera de una declaración clave

La causa por la muerte de la niña Luana Cabral, que conmocionó a Federación desde el 2 de abril, sigue firme en la etapa de investigación. Según relató Penón, hay planteos habituales de las defensas y se está a la espera de numerosos informes y estudios de laboratorio que se realizan en Paraná organismos que trabajan para toda la provincia y por eso demandan tiempos que no dependen de la fiscalía.

La hipótesis fiscal es contundente los padres habrían colocado a su hija adolescente, que padecía parálisis cerebral y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, en un estado de abandono, incumpliendo los deberes de cuidado y asistencia que tenían sobre ella. Ese abandono, según la teoría que se investiga, generó una situación de riesgo para su vida y su salud que finalmente derivó en su fallecimiento. El hecho quedó calificado como «ABANDOMO DE PERSONA AGRAVADO POR EL VÍNCULO SEGUIDO DE MUERTE», según los artículos 106, tercer párrafo, y 107 del Código Penal.

El padre continúa detenido con prisión preventiva desde el primer momento, mientras que la madre cumple arresto domiciliario en la ciudad, una medida dispuesta por el juez a partir de informes del equipo médico que la trata por su estado psicoemocional. Penón fue clara «todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario», y remarcó que hay que resguardar también la integridad psicofísica de los imputados.

De cara a los próximos días, la fiscalía espera un paso clave la declaración, mediante Cámara Gesell, del niño de 6 años hermano de Luana Cabral considerado testigo directo de la dinámica familiar. La citación se demoró porque se trata de un chico de muy corta edad, que además atravesaba un proceso de duelo, y porque los defensores de los coimputados presentaron planteos para impedir que declarara, lo que obligó a la fiscalía a recurrir a instancias judiciales y apelaciones hasta lograr destrabar la situación.

También se sumaron al expediente testimonios de vecinos, profesionales y organismos escuelas, hospitales, tanto de Federación como de otros puntos de la provincia y hasta de afuera vinculados con la familia. Aunque hasta el momento no surgió evidencia contundente para ampliar la imputación a otras personas u organismos, la fiscal no lo descartó. La expectativa es cerrar esta etapa antes de que termine el año, previo al inicio de la feria judicial de diciembre.

Penón también se refirió al recorrido judicial que tuvo la prisión preventiva del padre, que terminó definiéndose en la Cámara de Concordia luego de que la fiscalía apelara en dos oportunidades una decisión del juez de garantía local que no hacía lugar a la medida. Finalmente, la Sala Penal le dio la razón a la fiscalía y Raúl Cabral continúa privado de su libertad.

Robo y brutal golpiza a Olga «Chiqui» Miñones: la causa avanza hacia el juicio

La fiscal también habló de otro expediente que sigue generando expectativa en la comunidad la causa por el robo y la brutal golpiza a Olga «Chiqui» Miñones en el padado 2025 . El caso estaba antes en manos de la fiscal Luciana Musuliotis, hoy trasladada a la Ciudad de Concordia, y la causa quedó bajo la órbita de Penón, quien contó que trabaja para elevarlo a juicio con la prueba ya reunida por su colega. La expectativa es que el debate pueda celebrarse este mismo año, aunque la fecha definitiva no depende de la fiscalía sino de la Sala Penal, que recibe pedidos de juicio de distintas jurisdicciones de la región y suele demorar los tiempos por la cantidad de causas que maneja.

Preocupación por el aumento de los robos

Antes de cerrar la entrevista, Penón se refirió a un tema que preocupa a buena parte de los vecinos el incremento de denuncias por delitos contra la propiedad en el último tiempo. La fiscal aclaró que, en su mayoría, se trata de hechos sin violencia contra las personas, pero remarcó la necesidad de fortalecer el diálogo entre la fiscalía y la policía departamental, que es la primera en llegar al lugar de los hechos.

Culminó diciendo que la fiscalía interviene recién una vez que el delito ya ocurrió, ya que no son los encargados de la prevención, y que por eso mantienen un diálogo constante con la policía departamental para trabajar en ese sentido.

Fuente: La Ultima Campana