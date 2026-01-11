Joven de Concordia asegura que fue manipulado para declararse culpable de una violación y sostiene su inocencia

En diálogo con 7Paginas, su actual abogado defensor, Dr. Jorge Godoy, brindó detalles del expediente y responsabilizó directamente a quien fuera su defensor anterior, el Dr. Sebastián Tito, por la estrategia adoptada que derivó en un juicio abreviado y en la posterior condena.

De acuerdo a la sentencia dictada el 11 de abril de 2024, en los autos Legajo IPP N° 3656/17, “HERLEIN, GASTÓN AURELIO s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL”, con intervención del fiscal de inicio Dr. Suñer, Herlein fue condenado tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado, en el cual reconoció la autoría del hecho y aceptó la pena. Según la actual defensa, dicha aceptación se produjo como consecuencia de una manipulación ejercida por su abogado de entonces, sin una defensa efectiva.

El hecho que dio origen a la causa habría ocurrido el 1° de mayo de 2017, durante una fiesta electrónica organizada por Luis Gonzalo Zavallo. Siempre según el relato del condenado, allí conoció a Ángeles Anahí Mendieta, de 17 años y 8 meses, quien presentaba signos de haber consumido alcohol u otras sustancias. La joven le habría pedido que la acompañara a comprar bebidas —puntualmente jugo de naranja— a un comercio ubicado en Concejal Veiga y Moulins.

Durante el trayecto, la menor se habría descompuesto y solicitado ser llevada a su domicilio, en inmediaciones de calle Perú al 2000. Sin embargo, al llegar a la intersección de Presidente Illia y Tavella, la joven decidió bajarse del vehículo para esperar a otra persona, rechazando que Herlein la llevara hasta su casa. El joven sostuvo en reiteradas oportunidades que nunca mantuvo relaciones sexuales con ella.

Uno de los puntos que la defensa considera clave es que, según se desprende de la investigación realizada por la familia y los abogados, la joven habría regresado horas más tarde a su domicilio en un Toyota Corolla color negro, mientras que Herlein conducía un Renault 19 blanco. No obstante, la denuncia radicada por la madre de la menor, Liliana Gallo, menciona que “un auto negro” la dejó en la puerta de la vivienda, atribuyendo erróneamente ese vehículo a Herlein. Incluso, según indicó la defensa, en Google Maps figura el joven lavando su automóvil blanco.

El Dr. Godoy cuestionó duramente el accionar de la defensa anterior y sostuvo que durante los siete años que duró la investigación no se habrían presentado pruebas ni impulsado acciones procesales relevantes. “Le decían que se quedara tranquilo, que no hacía falta presentar pruebas porque el caso no iba a prosperar”, afirmó.

En el marco de la nueva estrategia defensiva, se incorporó una pericia psicológica realizada por el psicólogo Pablo Larroca, cuyo informe —según explicó Godoy— deja constancia de la manipulación sufrida por Herlein al momento de declararse culpable.

En cuanto al derrotero judicial reciente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictó sentencia el 30 de marzo de 2025, otorgándole la libertad inmediata. Sin embargo, tras la presentación de un Recurso Extraordinario Federal, que fue declarado extemporáneo, Herlein volvió a ser detenido. Ante esta situación, la defensa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29 de abril de 2025, expediente CSJ 000804/2025-00, que actualmente se encuentra en vocalía.

Paralelamente, se tramita un recurso de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Expediente N° 94). Además, Herlein y su abogado denunciaron presuntas irregularidades y negligencia ante el propio STJ. En ese contexto, el procurador presentó una contradenuncia por supuesta “falsa denuncia y estafa procesal” contra Jorge Godoy (MT CAER 7937) y el propio Herlein, causa que continúa bajo la intervención de la Dra. Evelyn Silben.

Finalmente, Herlein, su familia, sus abogados y la ONG IHRCG (International Human Rights Commission Global) manifestaron su expectativa de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos analice el expediente completo con objetividad y conforme a derecho.

“Agradecemos a los medios de comunicación que difunden y visibilizan el caso. La verdad y la justicia deben prevalecer siempre”, expresaron desde la defensa ante 7Paginas.