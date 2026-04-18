Joven de Concordia, intentaba vender un revólver por Instagram y terminó detenido

En un rápido despliegue de investigación digital y operativa, personal de la Comisaría Segunda logró desarticular una maniobra de tenencia y presunta comercialización ilegal de armamento en la ciudad. El procedimiento, que culminó con un detenido, se llevó a cabo alrededor de las 20:30 horas de este viernes.

Rastreo en redes sociales

La investigación, según supo 7Paginas, tuvo su origen en el monitoreo de la red social Instagram. Allí, los efectivos detectaron la publicación de fotografías donde un usuario exhibía impunemente un arma de fuego, lo que motivó el inicio de las actuaciones correspondientes para localizar el domicilio del implicado.

Con las pruebas recabadas, la Justicia ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Nieves al 900.

Secuestro de armamento

Al ingresar al domicilio, los uniformados obtuvieron resultados positivos de inmediato. Durante la requisa de la finca, se procedió al secuestro de:

Un (01) revólver calibre .38 Special.

Tres (03) cartuchos calibre .38.

Dos (02) cartuchos calibre 12/70.

Situación legal

Por disposición de la fiscal interviniente, la Dra. Natalia Conti, se procedió a la detención de un joven de 18 años de edad. El masculino fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó supeditado a la causa por el supuesto delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.