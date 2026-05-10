joven de Concordia termino la noche impactando contra una columna

Un nuevo accidente de tránsito se registró en el inicio de la jornada de este domingo en la zona oeste de la ciudad. El mismo fue en la intersección de Boulevard Yuquerí y calle Mendiburu, donde un automóvil terminó su marcha contra una columna de alumbrado público.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Según los primeros datos recogidos por el cronista de 7Paginas en el lugar, el joven conducía un Renault Scenic. Al parecer, la maniobra se inició cuando el conductor intentó esquivar un montículo de tierra que se encontraba sobre la calzada, perdiendo el control del vehículo e impactando violentamente contra el poste.

Irregularidades y tensión

Tras el arribo de las autoridades, se constató que el joven circulaba con graves faltas administrativas: no poseía carnet de conducir ni seguro obligatorio. Afortunadamente, y a pesar de los daños materiales, el conductor no sufrió lesiones y no hubo terceros involucrados en el siniestro.

Según afirmaron testigos presenciales, el padre del joven se hizo presente en el lugar evitando que el personal de la Dirección de Tránsito procediera al secuestro del vehículo, dadas las irregularidades constatadas.

En el sitio del accidente intervino personal de la Comisaría Octava, quienes labraron las actuaciones correspondientes y brindaron seguridad en la zona para normalizar la circulación vehicular.