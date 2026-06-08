Joven deportista de Concordia vende sorrentinos y busca apoyo para representar a la Argentina en Eslovaquia

Para alcanzar ese objetivo, familiares y amigos del deportista vienen impulsando diversas actividades solidarias con el fin de recaudar fondos. Entre ellas se destacan ventas de sorrentinos, pizzas, rifas y una novedosa campaña denominada “1 kilómetro = $500”, mediante la cual vecinos y empresas pueden colaborar con el viaje del atleta.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, la familia explicó la situación económica que deben afrontar para concretar la participación internacional del joven deportista.

“Ya juntamos para la entrega de los aéreos que son de 1.000 dólares, pero todavía nos faltan 1.600 dólares para terminar de cubrirlos y otros 3.000 dólares para hospedaje y comida”, señalaron.

Además, destacaron el enorme esfuerzo que vienen realizando desde hace meses para reunir el dinero necesario.

“Hemos hecho rifas, y ahora estamos vendiendo sorrentinos, pizzas y también lanzamos la colaboración de 1 kilómetro igual a 500 pesos”, explicaron.

Buscan sponsors para acompañar el sueño

La familia también hizo un llamado a empresas, comerciantes e instituciones que deseen convertirse en patrocinadores del joven remero.

“Estamos necesitando sponsors, a quienes nos comprometemos a darles difusión y a llevar sus logos en banderas y remeras para fotografías y actividades en Bratislava”, comentaron.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias al alias:

Valentino.ferrier

Un sueño que necesita el respaldo de toda la comunidad

La clasificación de Valentino Ferrier a los Olympic Hopes representa un logro deportivo de enorme relevancia, no solo para él y su familia, sino también para Concordia y para el deporte entrerriano.

Llegar a una competencia de nivel internacional exige años de entrenamiento, disciplina y sacrificio. Por eso, el acompañamiento de la comunidad puede resultar fundamental para que este joven talento tenga la posibilidad de competir con los mejores del mundo y llevar la bandera argentina a una de las citas más importantes del calendario juvenil del remo.

Hoy, además de prepararse físicamente para el desafío deportivo más importante de su carrera, Valentino necesita del apoyo de todos para que el sueño de representar al país en Eslovaquia se convierta en realidad.