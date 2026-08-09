Joven motociclista chocó contra una camioneta detenida en un semáforo de Concordia y sufrió fracturas

Un joven de 19 años resultó lesionado este sábado por la tarde tras protagonizar un siniestro vial en una transitada esquina de Concordia.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, en la intersección de avenida San Lorenzo y calle San Luis, donde personal policial intervino luego de recibir el aviso sobre un accidente de tránsito.

Según se informó a 7Paginas, el joven, identificado como Franco Bentancur, circulaba a bordo de una motocicleta Corven Energy por avenida San Lorenzo en dirección oeste-este.

Por razones que son materia de investigación, al llegar al cruce con calle San Luis colisionó contra la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux, que era conducida por un hombre de 47 años.

La camioneta se encontraba detenida ante el semáforo en rojo cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia de la colisión, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones que requirieron asistencia médica.

Una ambulancia del servicio de emergencias 107 trasladó al joven hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat, desde donde informaron que presentaba una fractura en el antebrazo derecho y fracturas en dos dedos de la mano izquierda.

Personal policial intervino en el lugar del siniestro y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.