Martes 30 de diciembre de 2025
Joven mujer de Concordia amenazó con un pistolón de doble caño y terminó detenida

Una joven de 25 años fue aprehendida este lunes en Concordia luego de un allanamiento realizado por personal de la Comisaría Octava, en el marco de una causa iniciada a raíz de una denuncia por amenazas.
Redacción 7Paginas

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el barrio Villa Adela, donde los efectivos dieron cumplimiento a una orden judicial. Como resultado del operativo, se logró el secuestro de un arma de fuego tipo pistolón, marca Rexin Súper, de doble caño, junto a dos municiones calibre 14.

Según se informó a 7Paginas, la peligrosa mujer quedó detenida por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia. En la causa interviene la fiscal Dra. Natalia Conti.