Joven mujer de Concordia amenazó con un pistolón de doble caño y terminó detenida

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el barrio Villa Adela, donde los efectivos dieron cumplimiento a una orden judicial. Como resultado del operativo, se logró el secuestro de un arma de fuego tipo pistolón, marca Rexin Súper, de doble caño, junto a dos municiones calibre 14.

Según se informó a 7Paginas, la peligrosa mujer quedó detenida por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia. En la causa interviene la fiscal Dra. Natalia Conti.