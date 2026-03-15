Joven mujer de Concordia perdió piezas dentales en un accidente de transito

El siniestro fue constatado por funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta, quienes acudieron a la intersección de calles Diamante y Doctor Florenza, donde se produjo la colisión.

De acuerdo a la información policial brindada a 7Paginas, el hecho involucró a un automóvil Fiat Duna de color gris, conducido por un joven, y una motocicleta Guerrero Trip en la que se trasladaban María Celeste Miranda, de 26 años, quien conducía el rodado, y su hermana María Eugenia Miranda, de 28 años.

Según se indicó, el automóvil circulaba por calle Diamante en sentido Sur–Norte y, al momento de intentar estacionar sobre el cordón este entre Doctor Florenza y Ricardo Rojas, por causas que se investigan colisionó con la motocicleta, que transitaba por la misma arteria y en igual sentido de circulación.

Como consecuencia del impacto, las dos ocupantes del rodado de menor porte debieron ser trasladadas en ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

En el centro de salud se constató que la conductora de la motocicleta sufrió un traumatismo en la columna, mientras que su hermana presentó la pérdida de piezas dentales producto del choque.

En tanto, el conductor del automóvil resultó ileso. Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente.