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Domingo 6 de septiembre de 2026
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Joven perdió el control de su auto, chocó contra un CDI municipal y se escapó del lugar

Un accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en Concordia, cuando un joven perdió el control del vehículo que conducía e impactó contra un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) municipal. Tras el choque, el conductor descendió del automóvil y se retiró del lugar.
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Redacción 7Paginas

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El siniestro ocurrió aproximadamente a las 11 horas, en calle Rivoli, casi Balcarce, cuando el vehículo circulaba en sentido norte-sur. Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y terminó impactando contra el edificio municipal.

Según relataron testigos a 7Paginas, el automóvil que circulaba a alta velocidad, era conducido por un joven que, luego de protagonizar el impacto, descendió del vehículo y se alejó de la escena de manera peatonal.

Minutos más tarde se hicieron presentes familiares del joven, quienes manifestaron que se harían cargo de la situación. Al lugar arribó también la madre del conductor junto a otros familiares.

Sin embargo, según supo 7Paginas, los familiares no pudieron presentar la documentación correspondiente al vehículo ni la del joven que se encontraba al mando del rodado al momento del accidente. Ante esta situación, el automóvil fue retenido.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Octava y personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concordia.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el accidente provocó daños materiales tanto en el vehículo como en el sector del edificio contra el que impactó.