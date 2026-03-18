Joven promesa de Federación: “Mi gran sueño es estar en los Juegos Olímpicos”, expresó Ciro Román Combis

El adolescente viene de consagrarse campeón, en su categoría, del Triatlón Binacional Jeep, cuya última fecha se disputó el pasado fin de semana en Santa Ana, cerrando una temporada con resultados sobresalientes y una marcada evolución en su rendimiento.

Un camino que comenzó desde chico

Ciro inició su carrera deportiva a los 4 años y, desde entonces, el deporte ocupa un lugar central en su vida. Con el paso del tiempo, fue consolidando su participación en competencias, incluyendo los Juegos Evita, donde comenzó a tomarse el triatlón de manera más profesional.

“Me llena de felicidad haber salido campeón. El año pasado había sido segundo y esta vez pude lograr el primer puesto, además mejorando mucho mis tiempos”, destacó a un cronista del programa Entre líneas de radio UNO Federación.

Un salto de categoría y nuevos desafíos

Tras este logro, el joven deportista se prepara para dar un paso importante en su carrera, ya que el próximo año competirá en una categoría superior, enfrentándose a atletas de mayor edad y experiencia.

“Ahora me toca correr contra los más grandes, incluso con competidores de otras provincias, pero me siento preparado y con ganas de seguir mejorando”, señaló.

Disciplina y pasión por el triatlón

Ciro remarcó que el crecimiento en la disciplina se basa en el entrenamiento constante y la perseverancia. “A medida que vas viendo resultados, te gusta más y te metés de lleno en lo competitivo”, explicó.

Además, alentó a otros jóvenes a animarse a las pruebas combinadas: “Es un deporte exigente, pero muy lindo. Si le ponés dedicación, los resultados llegan”.

Un sueño olímpico

Con metas claras, el joven no duda en expresar su mayor anhelo: “Mi gran sueño es participar en unos Juegos Olímpicos”.

Aunque reconoce que el camino es largo, asegura que se prepara día a día para alcanzar ese objetivo, apostando a la superación personal como principal motor.

El apoyo, clave en su crecimiento

Ciro también destacó el acompañamiento de su familia y entrenadores, quienes cumplen un rol fundamental en su desarrollo deportivo. Entre ellos mencionó a sus profesores, como Tito y Daniel Gilabert, Ignacio Balín y Abel Linda.

“Ellos son los que me ayudan a mejorar y a conseguir estos resultados”, afirmó.

Con esfuerzo, constancia y objetivos claros, el joven triatleta de Federación se perfila como una de las promesas del deporte regional, con la mirada puesta en desafíos cada vez más importantes.