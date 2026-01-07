Jóvenes de Concordia protagonizaron un vuelco en la ex Ruta 14

Por causas que se tratan de establecer, un vehículo Volkswagen Suran, conducido por un joven de 18 años que viajaba acompañado por otro masculino de 23 años, circulaba en sentido sur a norte cuando, a unos mil metros de la rotonda, el conductor perdió el control del rodado.

Como consecuencia de la maniobra, el automóvil volcó hacia el cardinal Este de la mencionada arteria, provocando importantes daños materiales en el vehículo.

Afortunadamente, ambos ocupantes resultaron ilesos y no fue necesaria la intervención de personal de salud, registrándose únicamente pérdidas materiales. Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.